В Тюменской области новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

За сутки COVID-19 заразились 366 тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки выявлено 366 заболевших коронавирусом. Такие данные URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. До этого исторический рекорд по суточной заболеваемости — 365 человек — был установлен в области 17 января.

«Тюменская область — 365 [заразившихся коронавирусом]», — рассказали в инфоцентре. Всего с начала пандемии опасным вирусом заболели 95209 тюменцев. 3650 из них — скончались от последствий COVID-19.

Ранее агентство писало, что 20 января в регионе был установлен первый заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. Им оказался 46-летний мужчина, который не выезжал за границу России.