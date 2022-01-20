20 января 2022
19 января 2022

В Тюменской области новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки COVID-19 заразились 366 тюменцев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки выявлено 366 заболевших коронавирусом. Такие данные URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. До этого исторический рекорд по суточной заболеваемости — 365 человек — был установлен в области 17 января.

«Тюменская область — 365 [заразившихся коронавирусом]», — рассказали в инфоцентре. Всего с начала пандемии опасным вирусом заболели 95209 тюменцев. 3650 из них — скончались от последствий COVID-19.

Ранее агентство писало, что 20 января в регионе был установлен первый заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. Им оказался 46-летний мужчина, который не выезжал за границу России.

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В Тюменской области за последние сутки выявлено 366 заболевших коронавирусом. Такие данные URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. До этого исторический рекорд по суточной заболеваемости — 365 человек — был установлен в области 17 января. «Тюменская область — 365 [заразившихся коронавирусом]», — рассказали в инфоцентре. Всего с начала пандемии опасным вирусом заболели 95209 тюменцев. 3650 из них — скончались от последствий COVID-19. Ранее агентство писало, что 20 января в регионе был установлен первый заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. Им оказался 46-летний мужчина, который не выезжал за границу России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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