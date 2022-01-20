Власти Кургана объявили о сносе десятков гаражей

Более 50 гаражей снесут в микрорайоне Энергетики, еще три гаража — на улице Дзержинского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 50 самовольно установленных гаражей планируют снести власти Кургана в ближайшее время. Постановления городской администрации об этом опубликованы на сайте муниципалитета.

«Снести самовольно установленные некапитальные строения (сооружения) — металлические гаражи, в количестве 32 объектов, расположенные по адресу: город Курган, пр. Конституции, в районе многоквартирных домов № 32, 34. Организовать снос самовольных построек не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения сообщения о планируемом сносе», — указано в одном из документов.

В соответствии с другими постановлениями, в Кургане снесут восемь гаражей, расположенных возле дома по проспекту Конституции, 50а, 11 гаражей возле дома по проспекту Конституции, 38а, три гаража возле дома по улице Дзержинского, 28а. Для этих объектов установлены аналогичные сроки сноса.

В конце ноября 2021 года стало известно, что власти Кургана готовятся к сносу 100 металлических гаражей, установленных возле дома №1 в 6-м микрорайоне Заозерного жилого массива и самовольно установленный железобетонный забор в районе зданий №7а, 7б по улице Криволапова. В начале декабря 2021 года появилась информация, что власти также планируют снести более трех десятков гаражей в центре города и микрорайоне Рябково. В июле 2021 года власти Кургана объявили о предстоящем сносе 135 самовольно установленных гаражей в Заозерном районе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам