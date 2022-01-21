Мишустин поручил выделить миллиарды на борьбу с «Омикроном»

21 января 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

На лекарства от коронавируса власти выделят 20 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Правительство России направит 20 миллиардов рублей на лекарства для лечения от штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, подчеркнув, что нельзя допустить нехватки лекарств. «Новый штамм „Омикрон“ не приводит к резкому число госпитализаций, однако увеличивается число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно. Поэтому принято решение на выделение дополнительных средств на лекарства для таких пациентов. Сегодня направим на эти цели пять миллиардов рублей. 15 миллиардов рублей направим на закупку лекарств при COVID, они будут поступать в больницы и поликлиники», — сообщил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». 21 января в России зафиксирован абсолютный рекорд по числу больных коронавирусом. За сутки выявили 49 513 случаев заражения. Врачи, тем временем, сообщают, что «Омикрон» не способствует более легкому течению COVID. Кроме того, новый штамм особенно опасен для детей от двух до пяти лет, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России направит 20 миллиардов рублей на лекарства для лечения от штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, подчеркнув, что нельзя допустить нехватки лекарств. «Новый штамм „Омикрон“ не приводит к резкому число госпитализаций, однако увеличивается число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно. Поэтому принято решение на выделение дополнительных средств на лекарства для таких пациентов. Сегодня направим на эти цели пять миллиардов рублей. 15 миллиардов рублей направим на закупку лекарств при COVID, они будут поступать в больницы и поликлиники», — сообщил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». 21 января в России зафиксирован абсолютный рекорд по числу больных коронавирусом. За сутки выявили 49 513 случаев заражения. Врачи, тем временем, сообщают, что «Омикрон» не способствует более легкому течению COVID. Кроме того, новый штамм особенно опасен для детей от двух до пяти лет, передает телеканал 360.