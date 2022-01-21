В России зафиксирован абсолютный рекорд по числу больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Красная зона. Челябинск, эпидемия, врачи, инфекционное отделение, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, красная зона, пандемия, инфекционный центр
Количество заражений коронавирусом растет каждый день Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки. Умерли 692 человека. Вылечились 24 719 пациентов», — говорится в сообщении оперштаба.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом. Он также отметил, что в России ожидаются новые вспышки заболеваемости.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. «В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки. Умерли 692 человека. Вылечились 24 719 пациентов», — говорится в сообщении оперштаба. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом. Он также отметил, что в России ожидаются новые вспышки заболеваемости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...