В России зафиксирован абсолютный рекорд по числу больных COVID

В России зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. «В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки. Умерли 692 человека. Вылечились 24 719 пациентов», — говорится в сообщении оперштаба. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом. Он также отметил, что в России ожидаются новые вспышки заболеваемости.