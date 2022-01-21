В России зафиксирован абсолютный рекорд по числу больных COVID

Количество заражений коронавирусом растет каждый день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки. Умерли 692 человека. Вылечились 24 719 пациентов», — говорится в сообщении оперштаба.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом. Он также отметил, что в России ожидаются новые вспышки заболеваемости.