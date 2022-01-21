Курс доллара побил рекорд после переговоров РФ и США

21 января 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Доллар поднялся до отметки в 77,47 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После переговоров о гарантиях безопасности между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном курс доллара вырос на торгах Московской биржи на 0,97% — до 77,47 рубля. Это максимальный уровень роста в 2022 году. Курс доллара составил 77,47 рубля, евро поднялся на 1,32% до 87,94 рубля. «Рубль пытался укрепляться на фоне слабости доллара на Forex. Однако в этом ему мешала нефть, которая упала ниже 87 долларов за баррель Brent, а также перманентная геополитическая неопределенность», — приводит РБК объяснение ведущего аналитика «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова. После переговоров России и НАТО 12 января 2022 года курс рубля обвалился. Тогда доллар поднялся выше 75 рублей, а евро — выше 86 рублей. Это произошло после слов замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После переговоров о гарантиях безопасности между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном курс доллара вырос на торгах Московской биржи на 0,97% — до 77,47 рубля. Это максимальный уровень роста в 2022 году. Курс доллара составил 77,47 рубля, евро поднялся на 1,32% до 87,94 рубля. «Рубль пытался укрепляться на фоне слабости доллара на Forex. Однако в этом ему мешала нефть, которая упала ниже 87 долларов за баррель Brent, а также перманентная геополитическая неопределенность», — приводит РБК объяснение ведущего аналитика «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова. После переговоров России и НАТО 12 января 2022 года курс рубля обвалился. Тогда доллар поднялся выше 75 рублей, а евро — выше 86 рублей. Это произошло после слов замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности.