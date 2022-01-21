Врач: иммунитет после ревакцинации «Лайтом» появится не у всех

У россиян, болеющих серьезными заболеваниями, такими как онкология, сахарный диабет и нарушения нервной системы, часто не вырабатывается антител после однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом рассказал иммунолог Михаил Костинов.
«Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья (сахарный диабет, ожирение, заболевания сердца, нервной системы), потому что иммунитет после одной дозы не формируется», — пояснил он в интервью радио Sputnik.
«Спутник лайт» — единственная однокомпонентная вакцина от коронавируса в России. Ее разработал НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Все остальные прививки от COVID-19 ставятся два раза с небольшим промежутком.
Ранее директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что для вакцинации прививкой от коронавируса в третий раз следует выбирать «Спутник Лайт». Он также посоветовал людям в возрасте от 65 лет ставить два компонента «Спутника V».
У россиян, болеющих серьезными заболеваниями, такими как онкология, сахарный диабет и нарушения нервной системы, часто не вырабатывается антител после однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом рассказал иммунолог Михаил Костинов. «Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья (сахарный диабет, ожирение, заболевания сердца, нервной системы), потому что иммунитет после одной дозы не формируется», — пояснил он в интервью радио Sputnik. «Спутник лайт» — единственная однокомпонентная вакцина от коронавируса в России. Ее разработал НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Все остальные прививки от COVID-19 ставятся два раза с небольшим промежутком. Ранее директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что для вакцинации прививкой от коронавируса в третий раз следует выбирать «Спутник Лайт». Он также посоветовал людям в возрасте от 65 лет ставить два компонента «Спутника V».