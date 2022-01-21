Le Figaro: НАТО стянула войска к границам с Россией. Детали подготовки к войне

22 января 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

Войска НАТО отрабатывают танковую тактику Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Военнослужащие организации НАТО от Франции, Германии и Канады прибыли в Прибалтику для учений в случае якобы нападения России на Украину. Солдаты отрабатывают приемы, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию событий. Об этом сообщает французское издание Le Figaro. «Территория Прибалтики с запада Санкт-Петербурга кишит войсками НАТО. Они готовятся к атаке [России на Украину], прячась в лесах и болотах и опасаясь местного русскоязычного населения», — пишет издание «ИноСМИ» со ссылкой на французскую прессу. Что еще делают солдаты НАТО на границе: Отрабатывают танковую тактику. В этом им помогают мобильные боевые машины Leclerc с 120-миллиметровым дулом;

Бронеавтомобили (VBL) быстро перемещаются по пересеченной местности и позволяют стрелять во врага с приличного расстояния;

Основная задача войск НАТО — оборона противника. Этим займутся британские солдаты;

На учениях военные будут собирать информацию о позициях противника, чтобы использовать против него дальний артиллерийский огонь;

В арсенале британцев есть ракеты Eryx, дальность действия — которых 600 метров;

Британские танки Challenger 2 и БМП Warrior также принимают участие в учениях;

Военные учения НАТО нужны для того, чтобы проверить свою «оперативную совместимость» между союзниками, у которых разный язык и уровень подготовки; В Латвии командуют канадцы, в Литве — военные Германии. Американские солдаты дислоцированы в Польше вместе с румынским, хорватскими и британскими военными. Предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии. Такое требование Москвы о возвращении Альянса к конфигурации 1997 года озвучил глава МИД России Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что эскалации конфликта на Украине со стороны России не будет. Однако от НАТО требуется не расширяться на восток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военнослужащие организации НАТО от Франции, Германии и Канады прибыли в Прибалтику для учений в случае якобы нападения России на Украину. Солдаты отрабатывают приемы, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию событий. Об этом сообщает французское издание Le Figaro. «Территория Прибалтики с запада Санкт-Петербурга кишит войсками НАТО. Они готовятся к атаке [России на Украину], прячась в лесах и болотах и опасаясь местного русскоязычного населения», — пишет издание «ИноСМИ» со ссылкой на французскую прессу. Что еще делают солдаты НАТО на границе: В Латвии командуют канадцы, в Литве — военные Германии. Американские солдаты дислоцированы в Польше вместе с румынским, хорватскими и британскими военными. Предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии. Такое требование Москвы о возвращении Альянса к конфигурации 1997 года озвучил глава МИД России Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что эскалации конфликта на Украине со стороны России не будет. Однако от НАТО требуется не расширяться на восток.