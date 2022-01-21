Лавров призвал НАТО вывести войска из Болгарии и Румынии

21 января 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров ждет возвращения НАТО к границам 1997 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО НАТО должна вывести все свои вооруженные силы из Болгарии и Румынии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он конкретизировал журналистам требование Москвы о возвращении Альянса к конфигурации 1997 года, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «Один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 г. на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — сказал Лавров. Ранее о том, что НАТО пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. В декабре 2021 года Россия передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в Альянс бывших союзных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО должна вывести все свои вооруженные силы из Болгарии и Румынии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он конкретизировал журналистам требование Москвы о возвращении Альянса к конфигурации 1997 года, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «Один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 г. на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — сказал Лавров. Ранее о том, что НАТО пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. В декабре 2021 года Россия передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в Альянс бывших союзных республик.