SOTA: сын чеченского судьи пригрозил Кадырову. «Я не пещерный человек»

22 января 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что жена чеченского судьи не была похищена Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Сын задержанной в Нижнем Новгороде Заремы Янгулбаевой Абубакар Янгулбаев готов судиться с обвинившим его мать в правонарушении главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, в спорах с чеченским лидером он собирается использовать исключительно законные методы. «Янгулбаев заявил, что он не пещерный, а цивилизованный человек, и намерен бороться законными методами. Заявление его матери о том, что в Грозном ее [мать] обеспечили лекарствами, было сделано под принудительно. Также правозащитник обратился к Следственному комитету из-за заявления Кадырова», — заявление приводит telegram-канал Sota (главный редактор интернет-издания Sota.Vision Олег Еланчик признан в РФ иностранным агентом). Абубакар Янгулбаев — бывший сотрудник северокавказского филиала «Комитета против пыток». Нижегородский филиал комитета признан властями РФ иноагентом. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявлял, что Зарема Янгулбаева была не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Абубакар Янгулбаев заявил о «похищении» 21 января. По его словам, за этим могут стоять «чеченские силовики». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сын задержанной в Нижнем Новгороде Заремы Янгулбаевой Абубакар Янгулбаев готов судиться с обвинившим его мать в правонарушении главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, в спорах с чеченским лидером он собирается использовать исключительно законные методы. «Янгулбаев заявил, что он не пещерный, а цивилизованный человек, и намерен бороться законными методами. Заявление его матери о том, что в Грозном ее [мать] обеспечили лекарствами, было сделано под принудительно. Также правозащитник обратился к Следственному комитету из-за заявления Кадырова», — заявление приводит telegram-канал Sota (главный редактор интернет-издания Sota.Vision Олег Еланчик признан в РФ иностранным агентом). Абубакар Янгулбаев — бывший сотрудник северокавказского филиала «Комитета против пыток». Нижегородский филиал комитета признан властями РФ иноагентом. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявлял, что Зарема Янгулбаева была не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Абубакар Янгулбаев заявил о «похищении» 21 января. По его словам, за этим могут стоять «чеченские силовики».