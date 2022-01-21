Рамзан Кадыров заявил, что жена чеченского судьи не была похищенаФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Сын задержанной в Нижнем Новгороде Заремы Янгулбаевой Абубакар Янгулбаев готов судиться с обвинившим его мать в правонарушении главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, в спорах с чеченским лидером он собирается использовать исключительно законные методы.
«Янгулбаев заявил, что он не пещерный, а цивилизованный человек, и намерен бороться законными методами. Заявление его матери о том, что в Грозном ее [мать] обеспечили лекарствами, было сделано под принудительно. Также правозащитник обратился к Следственному комитету из-за заявления Кадырова», — заявление приводит telegram-канал Sota (главный редактор интернет-издания Sota.Vision Олег Еланчик признан в РФ иностранным агентом).
Абубакар Янгулбаев — бывший сотрудник северокавказского филиала «Комитета против пыток». Нижегородский филиал комитета признан властями РФ иноагентом.
Сын задержанной в Нижнем Новгороде Заремы Янгулбаевой Абубакар Янгулбаев готов судиться с обвинившим его мать в правонарушении главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его словам, в спорах с чеченским лидером он собирается использовать исключительно законные методы. «Янгулбаев заявил, что он не пещерный, а цивилизованный человек, и намерен бороться законными методами. Заявление его матери о том, что в Грозном ее [мать] обеспечили лекарствами, было сделано под принудительно. Также правозащитник обратился к Следственному комитету из-за заявления Кадырова», — заявление приводит telegram-канал Sota (главный редактор интернет-издания Sota.Vision Олег Еланчик признан в РФ иностранным агентом). Абубакар Янгулбаев — бывший сотрудник северокавказского филиала «Комитета против пыток». Нижегородский филиал комитета признан властями РФ иноагентом. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявлял, что Зарема Янгулбаева была не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Абубакар Янгулбаев заявил о «похищении» 21 января. По его словам, за этим могут стоять «чеченские силовики».