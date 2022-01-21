ФСБ задержала предполагаемого хакера, за которым гонялись США

Сотрудники ФСБ России задержали участников хакерской группы The Infraud Organization, основателя которой Андрея Новака объявляли в розыск в США по подозрению в кибермошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскной деятельности российским спецслужбам при оперативной поддержке правоохранительных органов и содействии правоохранителей из Соединенных Штатов Америки удалось установить и задержать четверых членов хакерской группировки The Infraud Organization», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах. Они похищали данные кредитных карт.
Предполагаемым основателем является Андрей Новак, который находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве. Его арестовали на два месяца. Других членов группы — Кирилла Самокутяева, Константина Бергмана и Марка Бергмана приговорили к домашнему аресту. Следователи устанавливают других членов организации.
Ранее ФСБ поймали хакеров REvil, которые рассылали компьютерные вирусы для вымогательства денег. В США за них обещали 10 млн долларов. Злоумышленники пытались атаковать информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний.
Сотрудники ФСБ России задержали участников хакерской группы The Infraud Organization, основателя которой Андрея Новака объявляли в розыск в США по подозрению в кибермошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскной деятельности российским спецслужбам при оперативной поддержке правоохранительных органов и содействии правоохранителей из Соединенных Штатов Америки удалось установить и задержать четверых членов хакерской группировки The Infraud Organization», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах. Они похищали данные кредитных карт. Предполагаемым основателем является Андрей Новак, который находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве. Его арестовали на два месяца. Других членов группы — Кирилла Самокутяева, Константина Бергмана и Марка Бергмана приговорили к домашнему аресту. Следователи устанавливают других членов организации. Ранее ФСБ поймали хакеров REvil, которые рассылали компьютерные вирусы для вымогательства денег. В США за них обещали 10 млн долларов. Злоумышленники пытались атаковать информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний.