21 января 2022

ФСБ задержала предполагаемого хакера, за которым гонялись США

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакеры The Infraud Organization воровали данные кредитных карт Фото:

Сотрудники ФСБ России задержали участников хакерской группы The Infraud Organization, основателя которой Андрея Новака объявляли в розыск в США по подозрению в кибермошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскной деятельности российским спецслужбам при оперативной поддержке правоохранительных органов и содействии правоохранителей из Соединенных Штатов Америки удалось установить и задержать четверых членов хакерской группировки The Infraud Organization», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах. Они похищали данные кредитных карт.

Предполагаемым основателем является Андрей Новак, который находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве. Его арестовали на два месяца. Других членов группы — Кирилла Самокутяева, Константина Бергмана и Марка Бергмана приговорили к домашнему аресту. Следователи устанавливают других членов организации.

Ранее ФСБ поймали хакеров REvil, которые рассылали компьютерные вирусы для вымогательства денег. В США за них обещали 10 млн долларов. Злоумышленники пытались атаковать информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний.

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Сотрудники ФСБ России задержали участников хакерской группы The Infraud Organization, основателя которой Андрея Новака объявляли в розыск в США по подозрению в кибермошенничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскной деятельности российским спецслужбам при оперативной поддержке правоохранительных органов и содействии правоохранителей из Соединенных Штатов Америки удалось установить и задержать четверых членов хакерской группировки The Infraud Organization», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах. Они похищали данные кредитных карт. Предполагаемым основателем является Андрей Новак, который находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве. Его арестовали на два месяца. Других членов группы — Кирилла Самокутяева, Константина Бергмана и Марка Бергмана приговорили к домашнему аресту. Следователи устанавливают других членов организации. Ранее ФСБ поймали хакеров REvil, которые рассылали компьютерные вирусы для вымогательства денег. В США за них обещали 10 млн долларов. Злоумышленники пытались атаковать информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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