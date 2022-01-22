Источник: Россия не выдаст США задержанного хакера

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Хакеров обвиняют в нарушении двух статей УК РФ Фото:

Россия не собирается выдавать США задержанного предполагаемого основателя хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака, которого разыскивают в США. Об этом сообщил источник.

«Российское законодательство запрещает выдачу иностранному государству граждан своей страны», — цитирует ТАСС источника. Если среди арестованных будет обвиняемый без гражданства России, то после расследования дела и рассмотрения в суде его экстрадируют в страну, где возбудили уголовное дело.

Задержанных обвиняют по статьям уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187), сообщили в Тверском суде Москвы. Обвиняемые пока не обжаловали меру пресечения.

ФСБ и российские правоохранители задержали членов The Infraud Organization. Новака подозревают в США в кибермошенничестве, его арестовали в России на два месяца. Под домашний арест отправили других хакеров группы Кирилла Самокутяева, Константина Бергмана и Марка Бергмана. Другие члены организации пока не установлены. Хакеры занимались кражей данных кредитных карт.

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Россия не собирается выдавать США задержанного предполагаемого основателя хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака, которого разыскивают в США. Об этом сообщил источник. «Российское законодательство запрещает выдачу иностранному государству граждан своей страны», — цитирует ТАСС источника. Если среди арестованных будет обвиняемый без гражданства России, то после расследования дела и рассмотрения в суде его экстрадируют в страну, где возбудили уголовное дело. Задержанных обвиняют по статьям уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187), сообщили в Тверском суде Москвы. Обвиняемые пока не обжаловали меру пресечения. ФСБ и российские правоохранители задержали членов The Infraud Organization. Новака подозревают в США в кибермошенничестве, его арестовали в России на два месяца. Под домашний арест отправили других хакеров группы Кирилла Самокутяева, Константина Бергмана и Марка Бергмана. Другие члены организации пока не установлены. Хакеры занимались кражей данных кредитных карт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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