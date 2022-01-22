Источник: Россия не выдаст США задержанного хакера

Россия не собирается выдавать США задержанного предполагаемого основателя хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака, которого разыскивают в США. Об этом сообщил источник.
«Российское законодательство запрещает выдачу иностранному государству граждан своей страны», — цитирует ТАСС источника. Если среди арестованных будет обвиняемый без гражданства России, то после расследования дела и рассмотрения в суде его экстрадируют в страну, где возбудили уголовное дело.
Задержанных обвиняют по статьям уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187), сообщили в Тверском суде Москвы. Обвиняемые пока не обжаловали меру пресечения.
ФСБ и российские правоохранители задержали членов The Infraud Organization. Новака подозревают в США в кибермошенничестве, его арестовали в России на два месяца. Под домашний арест отправили других хакеров группы Кирилла Самокутяева, Константина Бергмана и Марка Бергмана. Другие члены организации пока не установлены. Хакеры занимались кражей данных кредитных карт.
Россия не собирается выдавать США задержанного предполагаемого основателя хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака, которого разыскивают в США. Об этом сообщил источник. «Российское законодательство запрещает выдачу иностранному государству граждан своей страны», — цитирует ТАСС источника. Если среди арестованных будет обвиняемый без гражданства России, то после расследования дела и рассмотрения в суде его экстрадируют в страну, где возбудили уголовное дело. Задержанных обвиняют по статьям уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187), сообщили в Тверском суде Москвы. Обвиняемые пока не обжаловали меру пресечения. ФСБ и российские правоохранители задержали членов The Infraud Organization. Новака подозревают в США в кибермошенничестве, его арестовали в России на два месяца. Под домашний арест отправили других хакеров группы Кирилла Самокутяева, Константина Бергмана и Марка Бергмана. Другие члены организации пока не установлены. Хакеры занимались кражей данных кредитных карт.