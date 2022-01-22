Мишустин потребовал срочно разобраться с ценами на ПЦР-тесты

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
ПЦР-тесты проверят до 1 февраля Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить стоимость ПЦР-тестов. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — указано на сайте правительства.

URA.RU выяснило, что с начала пандемии коронавируса частные клиники и лаборатории заработали на тестах более 30 млрд рублей. В 2020 году была получена максимальная часть выручки, которая составила 16 млрд рублей. Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что стоимость ПЦР-тестов для граждан в 10 раз больше, чем при закупке. По его словам, закупочная стоимость составляет 150 рублей. После этого в правительстве РФ отреагировали и сообщили, что ФАС проанализирует цены ПЦР-тестов.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить стоимость ПЦР-тестов. Об этом сообщили в правительстве РФ. «Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — указано на сайте правительства. URA.RU выяснило, что с начала пандемии коронавируса частные клиники и лаборатории заработали на тестах более 30 млрд рублей. В 2020 году была получена максимальная часть выручки, которая составила 16 млрд рублей. Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что стоимость ПЦР-тестов для граждан в 10 раз больше, чем при закупке. По его словам, закупочная стоимость составляет 150 рублей. После этого в правительстве РФ отреагировали и сообщили, что ФАС проанализирует цены ПЦР-тестов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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