Мишустин потребовал срочно разобраться с ценами на ПЦР-тесты

ПЦР-тесты проверят до 1 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить стоимость ПЦР-тестов. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — указано на сайте правительства.

URA.RU выяснило, что с начала пандемии коронавируса частные клиники и лаборатории заработали на тестах более 30 млрд рублей. В 2020 году была получена максимальная часть выручки, которая составила 16 млрд рублей. Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что стоимость ПЦР-тестов для граждан в 10 раз больше, чем при закупке. По его словам, закупочная стоимость составляет 150 рублей. После этого в правительстве РФ отреагировали и сообщили, что ФАС проанализирует цены ПЦР-тестов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам