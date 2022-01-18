В Госдуме назвали реальную закупочную цену ПЦР-тестов. «Кто на этом нагревает руки?»

18 января 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

ПЦР-тест для россиян стоит две тысячи рублей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для рядовых граждан цены на ПЦР-тесты в 10 раз больше, чем при закупке последних. Закупочная цена тестов — 150 рублей. Об этом рассказал депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. «Вот, например, я задавал вопрос о цене производителям о стоимости производства экспресс-тестов. Минпромторг отвечает, что это коммерческая тайна. Хорошо, сообщите цену, по которой вы закупаете ПЦР-тесты. Сообщили: 120-150 рублей. Тогда почему 1,5-2 тысячи — стоимость ПЦР-теста для людей? Кто на этом нагревает руки?», — спросил Нилов на заседании Госдумы. Статья по теме Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти РФ Депутат также попросил привлечь внимание к этому вопросу Федеральную антимонопольную службу. По его мнению, к проблеме должна подключиться и прокуратура РФ. В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сделать ПЦР-тесты бесплатными для россиян. Он также считает, что нужно пристальнее следить за соблюдением социальной дистанции и ношением масок. Осенью прошлого года средний чек покупки одного ПЦР-теста составлял 2226 рублей, цена за год увеличилась на 27%. В декабре 2021 года URA.RU выяснило, что частные клиники и лаборатории с начала пандемии в России успели заработать на COVID-тестах более 30 млрд рублей. Максимальная часть выручки — около 16 млрд рублей — была получена в 2020 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для рядовых граждан цены на ПЦР-тесты в 10 раз больше, чем при закупке последних. Закупочная цена тестов — 150 рублей. Об этом рассказал депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. «Вот, например, я задавал вопрос о цене производителям о стоимости производства экспресс-тестов. Минпромторг отвечает, что это коммерческая тайна. Хорошо, сообщите цену, по которой вы закупаете ПЦР-тесты. Сообщили: 120-150 рублей. Тогда почему 1,5-2 тысячи — стоимость ПЦР-теста для людей? Кто на этом нагревает руки?», — спросил Нилов на заседании Госдумы. Депутат также попросил привлечь внимание к этому вопросу Федеральную антимонопольную службу. По его мнению, к проблеме должна подключиться и прокуратура РФ. В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сделать ПЦР-тесты бесплатными для россиян. Он также считает, что нужно пристальнее следить за соблюдением социальной дистанции и ношением масок. Осенью прошлого года средний чек покупки одного ПЦР-теста составлял 2226 рублей, цена за год увеличилась на 27%. В декабре 2021 года URA.RU выяснило, что частные клиники и лаборатории с начала пандемии в России успели заработать на COVID-тестах более 30 млрд рублей. Максимальная часть выручки — около 16 млрд рублей — была получена в 2020 году.