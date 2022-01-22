Депутат Госдумы предложил лечить россиян с помощью приложения

Больные смогут отправлять данные о состоянии здоровья врачу онлайн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для снижения нагрузки на здравоохранение в период пандемии необходимо создать приложение для консультации больных в режиме онлайн. Этим предложением с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Надо телемедицину более смело разворачивать. Нужно сделать специальное приложение, чтобы россияне в режиме онлайн могли отправлять данные о температуре и иных симптомах, а врач их уже смотрел и давал рекомендации по лечению. Сейчас один специалист может нормально вести максимум 50 пациентов. А если сделать приложение, он сможет и до 300 пациентов вести. Подобных разработок много, но их надо внедрять. Это бы только на пользу пошло», — предложил Федот Тумусов.

По его словам, эта мера поможет снизить нагрузку на медицину, появившуюся из-за пандемии коронавируса. «Взрывной рост заболеваемости в первую очередь вызывает давление на первичное звено здравоохранения. Мощностей колл-центров не хватает, чтобы всем ответить», — отметил депутат. При этом он подчеркнул, что при температуре выше 38 градусов приложение не подойдет, необходима госпитализация.

Правительство утвердило план дополнительных мер для борьбы с штаммом коронавируса «Омикрон». Федеральный фонд обязательного медицинского страхования обеспечит передачу результатов экспертизы качества медпомощи, которая оказывается больным, в региональные минздравы. Также будут привлекать студентов медицинских вузов для работы в колл-центрах и на горячих линиях, где консультируют по вопросам коронавируса.

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