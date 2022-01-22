22 января 2022

Минтруд РФ назвал новые размеры выплат на детей в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 января в России повысят социальные выплаты на детей Фото:

В России в очередной раз изменился размер детских выплат. Среди них — материнский капитал, ряд детских пособий, выплаты на первых детей.

  • С 2022 года увеличился размер минимального и максимального пособия по беременности и родам. Так, с 2022 года минимальный размер пособия составляет 13 890 рублей. Если роды протекали без осложнений, то минимальный размер пособия для работавших женщин составит 63 932,40 руб.
  • Размер ежемесячного пособия малообеспеченным беременным женщинам — 50% регионального прожиточного минимума. В 2022 году в целом по стране он проиндексирован на 8,6% и составил 12 654 рубля.
  • Единовременную выплату по беременности и родам с 2022 года нужно оформлять в ПФР. Размер выплаты — 708,23 рублей в месяц. Пособие предоставляется после родов за весь период декретного отпуска.
  • Единовременное пособие при рождении ребенка платят независимо от трудоустройства одному из родителей. Сумма фиксированная и повышается ежегодно с 1 февраля. Размер выплаты превысит 20 тысяч рублей.
  • В 2022 году изменились правила назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Выплата назначается семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
  • Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет составляет 50% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
  • На пособие на детей от 8 до 17 лет может претендовать единственный родитель, если второй родитель умер, без вести пропал или не вписан в свидетельство о рождении.
  • С 1 февраля размер маткапитала должен быть проиндексирован на 8,4%. Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля также проиндексируют маткапитал и детские пособия. Повысят компенсации за отказ от набора социальных услуг и пособие на погребение.

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В России в очередной раз изменился размер детских выплат. Среди них — материнский капитал, ряд детских пособий, выплаты на первых детей. Ранее сообщалось, что средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля также проиндексируют маткапитал и детские пособия. Повысят компенсации за отказ от набора социальных услуг и пособие на погребение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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