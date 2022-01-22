Минтруд РФ назвал новые размеры выплат на детей в 2022 году

С 1 января в России повысят социальные выплаты на детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России в очередной раз изменился размер детских выплат. Среди них — материнский капитал, ряд детских пособий, выплаты на первых детей.

С 2022 года увеличился размер минимального и максимального пособия по беременности и родам. Так, с 2022 года минимальный размер пособия составляет 13 890 рублей. Если роды протекали без осложнений, то минимальный размер пособия для работавших женщин составит 63 932,40 руб.

Размер ежемесячного пособия малообеспеченным беременным женщинам — 50% регионального прожиточного минимума. В 2022 году в целом по стране он проиндексирован на 8,6% и составил 12 654 рубля.

Единовременную выплату по беременности и родам с 2022 года нужно оформлять в ПФР. Размер выплаты — 708,23 рублей в месяц. Пособие предоставляется после родов за весь период декретного отпуска.

Единовременное пособие при рождении ребенка платят независимо от трудоустройства одному из родителей. Сумма фиксированная и повышается ежегодно с 1 февраля. Размер выплаты превысит 20 тысяч рублей.

В 2022 году изменились правила назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Выплата назначается семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет составляет 50% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

На пособие на детей от 8 до 17 лет может претендовать единственный родитель, если второй родитель умер, без вести пропал или не вписан в свидетельство о рождении.

С 1 февраля размер маткапитала должен быть проиндексирован на 8,4%. Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля также проиндексируют маткапитал и детские пособия. Повысят компенсации за отказ от набора социальных услуг и пособие на погребение.