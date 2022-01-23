6 211 россиян с COVID угодили в больницу за сутки

Врачи приняли решение о госпитализации 6 211 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России количество госпитализаций с диагнозом «коронавирус» составило 6 211 человек. Всего же число новых случаев инфекции увеличилось до 63 205. Об этом говорится в официальной сводке оперативного штаба по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 63 205 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 211 человека», — говорится в сообщении оперштаба.

В большинстве российских регионов уже зафиксирован новый омикрон-штамм коронавируса. Через несколько недель зараженные им появятся по всей стране, прогнозируют эксперты. Уже при появлении первых симптомов врачи рекомендуют сдать ПЦР-тест, чтобы вовремя начать эффективное лечение.