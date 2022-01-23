6 211 россиян с COVID угодили в больницу за сутки

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Врачи приняли решение о госпитализации 6 211 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России количество госпитализаций с диагнозом «коронавирус» составило 6 211 человек. Всего же число новых случаев инфекции увеличилось до 63 205. Об этом говорится в официальной сводке оперативного штаба по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 63 205 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 211 человека», — говорится в сообщении оперштаба.

В большинстве российских регионов уже зафиксирован новый омикрон-штамм коронавируса. Через несколько недель зараженные им появятся по всей стране, прогнозируют эксперты. Уже при появлении первых симптомов врачи рекомендуют сдать ПЦР-тест, чтобы вовремя начать эффективное лечение.

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За прошедшие сутки в России количество госпитализаций с диагнозом «коронавирус» составило 6 211 человек. Всего же число новых случаев инфекции увеличилось до 63 205. Об этом говорится в официальной сводке оперативного штаба по борьбе с вирусом. «За последние сутки в России выявлено 63 205 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 211 человека», — говорится в сообщении оперштаба. В большинстве российских регионов уже зафиксирован новый омикрон-штамм коронавируса. Через несколько недель зараженные им появятся по всей стране, прогнозируют эксперты. Уже при появлении первых симптомов врачи рекомендуют сдать ПЦР-тест, чтобы вовремя начать эффективное лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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