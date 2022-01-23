МИД Украины предупредил Запад о злопамятстве своего народа

Общественность Украины разочарована решением Германии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Украине разочарованы отказом Германии поставлять вооружение, население будет помнить об этом десятилетиями. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы разочарованы отказом Германии санкционировать поставку оборонительного вооружения Украине, особенно в нынешней ситуации. Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне как министру иностранных дел это очень грустно», — сказал Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

По его словам, на Украине разочаровались бы еще больше, если бы Германия также помешала другим странам поставлять вооружение в Киев. Кулеба заявил о желании поддерживать партнерство с Берлином. «Желаю, чтобы наше партнерство процветало, чтобы люди испытывали друг к другу дружеские и теплые чувства», — заявил он. Также он поблагодарил Германию за поддержку Украины с 2014 года.

Ранее Германия отказалась от поставок оружия на Украину. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки, сообщил Bild со ссылкой на источники. По информации издания, Меркель также вынудила Нидерланды поддержать эту инициативу, чтобы Германия не казалась единственным противником продажи вооружения Украине. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в связи с этим заявил, что «теперь понятно, кто настоящий друг».

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