Оппозиция прокомментировала отставку президента Армении

Подавший в отставку президент Армении Армен Саркисян покинул свой пост из-за возможных геополитических ударов, которые грозят стране. Кроме того, в нынешней ситуации премьер-министр Никола Пашинян имеет возможность взять всю власть в стране в своих руки. Об этом заявил член совета Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна, экс-глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян.
«Я думаю, что из внешнего мира грядут новые геополитические удары, которые напрямую касаются нашей страны, в преддверии которых Саркисян решил спрыгнуть с поезда. Кроме того, данное решение освобождает путь Николу (Пашиняну) для консолидации всей власти в стране в своих руках», — поделился мнением с ТАСС Армен Ашотян. Он добавил, что срок правления страной был таким же «пресным», как и его текст об отставке.
Директор Института Кавказа Александр Искандарян отметил, что произошедшее имеет свое разумное объяснение. По его словам, «Саркисян — последний представитель элит, который пришел к власти не с революцией». Эксперт добавил, что не знает, почему Армен Саркисян решил подать в отставку «именно сегодня».
В воскресенье 23 января настоящего года стало известно о том, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По его словам, у него не было необходимых ему инструментов для влияния на радикальные процессы политики страны. Вслед за собой он уволил руководителя администрации президента Армении Эмиля Тарасяна.
Подавший в отставку президент Армении Армен Саркисян покинул свой пост из-за возможных геополитических ударов, которые грозят стране. Кроме того, в нынешней ситуации премьер-министр Никола Пашинян имеет возможность взять всю власть в стране в своих руки. Об этом заявил член совета Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна, экс-глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян. «Я думаю, что из внешнего мира грядут новые геополитические удары, которые напрямую касаются нашей страны, в преддверии которых Саркисян решил спрыгнуть с поезда. Кроме того, данное решение освобождает путь Николу (Пашиняну) для консолидации всей власти в стране в своих руках», — поделился мнением с ТАСС Армен Ашотян. Он добавил, что срок правления страной был таким же «пресным», как и его текст об отставке. Директор Института Кавказа Александр Искандарян отметил, что произошедшее имеет свое разумное объяснение. По его словам, «Саркисян — последний представитель элит, который пришел к власти не с революцией». Эксперт добавил, что не знает, почему Армен Саркисян решил подать в отставку «именно сегодня». В воскресенье 23 января настоящего года стало известно о том, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По его словам, у него не было необходимых ему инструментов для влияния на радикальные процессы политики страны. Вслед за собой он уволил руководителя администрации президента Армении Эмиля Тарасяна.