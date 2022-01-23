СМИ: есть предположения, кто станет преемником президента Армении

Обязанности президента Армении временно до новых внеочередных выборов могут возложить на председателя Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна. Это следует из соответствующего положения конституции страны.
В этом документе есть установка, что в случаях отрешения от должности или отставки президента страны до вступления на эту должность нового президента все его обязанности переносятся на председателя Национального собрания, объясняютРИА «Новости». Также так изложено о том, что внеочередные выборы должны проводиться не ранее чем через 25 дней и не позднее 35 дней после ухода президента со своего поста.
Согласно конституции Армении, президент республики избирается на семилетний срок. Одно и то же лицо может быть избрано президентом единожды. Кроме того, заявление об отставке президент должен передать в Национальное собрание (парламент).
Ранее президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он сообщил, что у него не оказалось инструментов для управления страной «в это непростое время». Еще не отправившись в отставку, Саркисян уволил руководителя своей администрации. По словам члена совета Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна, экс-главы парламентской комиссии по внешним связям Армена Ашотяна, подавший в отставку президент «решил прыгнуть с поезда», так как стране грозят новые геополитические удары.
Обязанности президента Армении временно до новых внеочередных выборов могут возложить на председателя Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна. Это следует из соответствующего положения конституции страны. В этом документе есть установка, что в случаях отрешения от должности или отставки президента страны до вступления на эту должность нового президента все его обязанности переносятся на председателя Национального собрания, объясняютРИА «Новости». Также так изложено о том, что внеочередные выборы должны проводиться не ранее чем через 25 дней и не позднее 35 дней после ухода президента со своего поста. Согласно конституции Армении, президент республики избирается на семилетний срок. Одно и то же лицо может быть избрано президентом единожды. Кроме того, заявление об отставке президент должен передать в Национальное собрание (парламент). Ранее президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он сообщил, что у него не оказалось инструментов для управления страной «в это непростое время». Еще не отправившись в отставку, Саркисян уволил руководителя своей администрации. По словам члена совета Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна, экс-главы парламентской комиссии по внешним связям Армена Ашотяна, подавший в отставку президент «решил прыгнуть с поезда», так как стране грозят новые геополитические удары.