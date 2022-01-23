СМИ: есть предположения, кто станет преемником президента Армении

24 января 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Возможным преемником президента Армении станет председатель Национального собрания страны Ален Симонян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обязанности президента Армении временно до новых внеочередных выборов могут возложить на председателя Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна. Это следует из соответствующего положения конституции страны. В этом документе есть установка, что в случаях отрешения от должности или отставки президента страны до вступления на эту должность нового президента все его обязанности переносятся на председателя Национального собрания, объясняютРИА «Новости». Также так изложено о том, что внеочередные выборы должны проводиться не ранее чем через 25 дней и не позднее 35 дней после ухода президента со своего поста. Согласно конституции Армении, президент республики избирается на семилетний срок. Одно и то же лицо может быть избрано президентом единожды. Кроме того, заявление об отставке президент должен передать в Национальное собрание (парламент). Ранее президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он сообщил, что у него не оказалось инструментов для управления страной «в это непростое время». Еще не отправившись в отставку, Саркисян уволил руководителя своей администрации. По словам члена совета Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна, экс-главы парламентской комиссии по внешним связям Армена Ашотяна, подавший в отставку президент «решил прыгнуть с поезда», так как стране грозят новые геополитические удары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обязанности президента Армении временно до новых внеочередных выборов могут возложить на председателя Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна. Это следует из соответствующего положения конституции страны. В этом документе есть установка, что в случаях отрешения от должности или отставки президента страны до вступления на эту должность нового президента все его обязанности переносятся на председателя Национального собрания, объясняютРИА «Новости». Также так изложено о том, что внеочередные выборы должны проводиться не ранее чем через 25 дней и не позднее 35 дней после ухода президента со своего поста. Согласно конституции Армении, президент республики избирается на семилетний срок. Одно и то же лицо может быть избрано президентом единожды. Кроме того, заявление об отставке президент должен передать в Национальное собрание (парламент). Ранее президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он сообщил, что у него не оказалось инструментов для управления страной «в это непростое время». Еще не отправившись в отставку, Саркисян уволил руководителя своей администрации. По словам члена совета Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна, экс-главы парламентской комиссии по внешним связям Армена Ашотяна, подавший в отставку президент «решил прыгнуть с поезда», так как стране грозят новые геополитические удары.