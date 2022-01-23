23 января 2022

Кандидат в президенты Франции выступил за снятие санкций с РФ. «Мы должны быть друзьями»

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Земмур обвинил США в попытках подорвать взаимодействие России со странами Европы Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур высказался против антироссийских санкций. Он заявил, что США настраивает Европу против РФ, в то время как с Россий нужно сотрудничать.

«Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США. Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку большая», — передает высказывание Земмура в эфире телеканала France 5 РИА «Новости». По словам политика, как только сотрудничество между странами Европы и Россией налаживается, США пытается помешать мирному содействию.

Земмур отметил, что РФ действует в интересах распространения своего влияния, что естественно. «Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что в Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов. Их планируется приметь в случае «вторжения» России на Украину.

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Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур высказался против антироссийских санкций. Он заявил, что США настраивает Европу против РФ, в то время как с Россий нужно сотрудничать. «Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США. Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку большая», — передает высказывание Земмура в эфире телеканала France 5 РИА «Новости». По словам политика, как только сотрудничество между странами Европы и Россией налаживается, США пытается помешать мирному содействию. Земмур отметил, что РФ действует в интересах распространения своего влияния, что естественно. «Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — заявил политик. Ранее сообщалось, что в Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов. Их планируется приметь в случае «вторжения» России на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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