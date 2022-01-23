Кандидат в президенты Франции выступил за снятие санкций с РФ. «Мы должны быть друзьями»

24 января 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

Земмур обвинил США в попытках подорвать взаимодействие России со странами Европы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур высказался против антироссийских санкций. Он заявил, что США настраивает Европу против РФ, в то время как с Россий нужно сотрудничать. «Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США. Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку большая», — передает высказывание Земмура в эфире телеканала France 5 РИА «Новости». По словам политика, как только сотрудничество между странами Европы и Россией налаживается, США пытается помешать мирному содействию. Земмур отметил, что РФ действует в интересах распространения своего влияния, что естественно. «Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — заявил политик. Ранее сообщалось, что в Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов. Их планируется приметь в случае «вторжения» России на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур высказался против антироссийских санкций. Он заявил, что США настраивает Европу против РФ, в то время как с Россий нужно сотрудничать. «Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США. Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку большая», — передает высказывание Земмура в эфире телеканала France 5 РИА «Новости». По словам политика, как только сотрудничество между странами Европы и Россией налаживается, США пытается помешать мирному содействию. Земмур отметил, что РФ действует в интересах распространения своего влияния, что естественно. «Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — заявил политик. Ранее сообщалось, что в Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов. Их планируется приметь в случае «вторжения» России на Украину.