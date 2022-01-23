Автоэксперт рассказал, как изменятся цены на машины в 2022 году

24 января 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Производство автомобилей должно наладиться к концу года, продолжил эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость новых автомобилей в 2022 году не будет увеличиваться. Об этом заявил автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, производство автомобилей должно наладиться к концу года. «Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше — некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», — предположил он в разговоре с радио Sputnik. Согласно словам автоэксперта, производство автомобилей должно наладиться к концу года. Это может произойти благодаря увеличению масштабов выпуска микросхем, в том числе в Европе. Как только наладят производство, цены не просто не останутся наверху, они даже пойдут вниз», — сказал он. Ранее сообщалось, что рост стоимости автомобилей в 2022 году будет идти медленнее, чем в 2021-м. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. При этом, по словам председателя правления «Авилон» Андрея Павловича, авто в России с начала года уже подорожали в пределах 3%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость новых автомобилей в 2022 году не будет увеличиваться. Об этом заявил автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, производство автомобилей должно наладиться к концу года. «Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше — некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», — предположил он в разговоре с радио Sputnik. Согласно словам автоэксперта, производство автомобилей должно наладиться к концу года. Это может произойти благодаря увеличению масштабов выпуска микросхем, в том числе в Европе. Как только наладят производство, цены не просто не останутся наверху, они даже пойдут вниз», — сказал он. Ранее сообщалось, что рост стоимости автомобилей в 2022 году будет идти медленнее, чем в 2021-м. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. При этом, по словам председателя правления «Авилон» Андрея Павловича, авто в России с начала года уже подорожали в пределах 3%.