Автоэксперт рассказал, как изменятся цены на машины в 2022 году

Стоимость новых автомобилей в 2022 году не будет увеличиваться. Об этом заявил автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, производство автомобилей должно наладиться к концу года.
«Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше — некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», — предположил он в разговоре с радио Sputnik.
Согласно словам автоэксперта, производство автомобилей должно наладиться к концу года. Это может произойти благодаря увеличению масштабов выпуска микросхем, в том числе в Европе. Как только наладят производство, цены не просто не останутся наверху, они даже пойдут вниз», — сказал он.
Ранее сообщалось, что рост стоимости автомобилей в 2022 году будет идти медленнее, чем в 2021-м. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. При этом, по словам председателя правления «Авилон» Андрея Павловича, авто в России с начала года уже подорожали в пределах 3%.
Стоимость новых автомобилей в 2022 году не будет увеличиваться. Об этом заявил автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, производство автомобилей должно наладиться к концу года. «Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше — некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», — предположил он в разговоре с радио Sputnik. Согласно словам автоэксперта, производство автомобилей должно наладиться к концу года. Это может произойти благодаря увеличению масштабов выпуска микросхем, в том числе в Европе. Как только наладят производство, цены не просто не останутся наверху, они даже пойдут вниз», — сказал он. Ранее сообщалось, что рост стоимости автомобилей в 2022 году будет идти медленнее, чем в 2021-м. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. При этом, по словам председателя правления «Авилон» Андрея Павловича, авто в России с начала года уже подорожали в пределах 3%.