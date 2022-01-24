Украина решила начать войну в Донбассе

24 января 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Украина планирует начать войну на Донбассе, считает Эдуард Басурин Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Власти Украины стремительно готовится к силовому варианту решения конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование Народной милиции ДНР настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений», — приводятся слова Басурина в telegram-канале «Народная милиция ДНР». Согласно заявлению Басурина, акты украинской агрессии против Донбасса не останутся без соответствующей реакции. «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — сказано в сообщении. Ранее ВСУ перебросили в Донбасс тяжелое вооружение. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны, сообщает телеканала 360. Военный конфликт на юго-востоке Украины начался в середине апреля 2014 года. В нем принимают участие силовые структуры Украины и вооруженные формирования непризнанных республик Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины стремительно готовится к силовому варианту решения конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование Народной милиции ДНР настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений», — приводятся слова Басурина в telegram-канале «Народная милиция ДНР». Согласно заявлению Басурина, акты украинской агрессии против Донбасса не останутся без соответствующей реакции. «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — сказано в сообщении. Ранее ВСУ перебросили в Донбасс тяжелое вооружение. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны, сообщает телеканала 360. Военный конфликт на юго-востоке Украины начался в середине апреля 2014 года. В нем принимают участие силовые структуры Украины и вооруженные формирования непризнанных республик Донбасса.