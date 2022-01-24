Украина решила начать войну в Донбассе

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Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс
Украина планирует начать войну на Донбассе, считает Эдуард Басурин Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Власти Украины стремительно готовится к силовому варианту решения конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование Народной милиции ДНР настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений», — приводятся слова Басурина в telegram-канале «Народная милиция ДНР».

Согласно заявлению Басурина, акты украинской агрессии против Донбасса не останутся без соответствующей реакции. «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ перебросили в Донбасс тяжелое вооружение. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны, сообщает телеканала 360.

Военный конфликт на юго-востоке Украины начался в середине апреля 2014 года. В нем принимают участие силовые структуры Украины и вооруженные формирования непризнанных республик Донбасса.

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Власти Украины стремительно готовится к силовому варианту решения конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование Народной милиции ДНР настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений», — приводятся слова Басурина в telegram-канале «Народная милиция ДНР». Согласно заявлению Басурина, акты украинской агрессии против Донбасса не останутся без соответствующей реакции. «Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — сказано в сообщении. Ранее ВСУ перебросили в Донбасс тяжелое вооружение. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны, сообщает телеканала 360. Военный конфликт на юго-востоке Украины начался в середине апреля 2014 года. В нем принимают участие силовые структуры Украины и вооруженные формирования непризнанных республик Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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