Житель Кургана выиграл в лотерею более 9 млн рублей

Курганец купил билет за несколько минут до начала розыгрыша Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Кургана выиграл 9,6 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU 24 января сообщили в пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

«В прошедшую пятницу, 21 января, в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 9 619 150 рублей. Из всех участников 235947-го тиража повезло жителю Кургана», — указано в сообщении.

Представители компании отметили, что победитель еще не обращался за выигрышем. При этом, известно, что горожанин купил билет за несколько минут до начала розыгрыша.

В 2021 году шесть жителей Курганской области выиграли не менее миллиона рублей в лотерею. Больше всех выиграл футбольный тренер из Кургана. Он с помощью лотереи «Спортлото 5 из 36» получил 16 753 340 рублей.