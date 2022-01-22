22 января 2022
21 января 2022

Житель Кургана выиграл в лотерею более 9 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, государственные лотереи
Курганец купил билет за несколько минут до начала розыгрыша Фото:

Житель Кургана выиграл 9,6 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU 24 января сообщили в пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

«В прошедшую пятницу, 21 января, в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 9 619 150 рублей. Из всех участников 235947-го тиража повезло жителю Кургана», — указано в сообщении.

Представители компании отметили, что победитель еще не обращался за выигрышем. При этом, известно, что горожанин купил билет за несколько минут до начала розыгрыша.

В 2021 году шесть жителей Курганской области выиграли не менее миллиона рублей в лотерею. Больше всех выиграл футбольный тренер из Кургана. Он с помощью лотереи «Спортлото 5 из 36» получил 16 753 340 рублей.

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Житель Кургана выиграл 9,6 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU 24 января сообщили в пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото». «В прошедшую пятницу, 21 января, в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз в размере 9 619 150 рублей. Из всех участников 235947-го тиража повезло жителю Кургана», — указано в сообщении. Представители компании отметили, что победитель еще не обращался за выигрышем. При этом, известно, что горожанин купил билет за несколько минут до начала розыгрыша. В 2021 году шесть жителей Курганской области выиграли не менее миллиона рублей в лотерею. Больше всех выиграл футбольный тренер из Кургана. Он с помощью лотереи «Спортлото 5 из 36» получил 16 753 340 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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