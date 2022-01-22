Чеченский судья сбежал из России после угроз Кадырова

23 января 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

Бывший судья и его дочь покинули Россию, испугавшись за свою жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия Янгулбаева уехали из России из-за слов главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил их в пособничестве террористам. Такую информацию сообщил юрист Комитета против пыток (внесен в реестр иностранных агентов) Сергей Бабинец. «Сайди Янгулбаев с дочерью покинули Россию. Они сообщили нам, что отъезд связан с угрозой их жизни. Где именно находится Зарема [жена судьи], в каком она состоянии здоровья и правовом статусе ни нам, ни ее родным не известно», — отметил юрист на своей странице в соцсети Facebook. Ранее Кадыров предупреждал, что если Янгулбаевы окажут сопротивление при задержании, то их следует «уничтожить как пособников террористов». «Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозленные их оскорблениями чеченцы», — пояснил он.

Зарему Янгулбаеву задержали в Нижнем Новгороде. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ответ на обвинения родственников в ее похищении заявил, что женщина была не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Ее сын Абубакар Янгулбаев готов судиться с Кадыровым, обвинившим его мать в правонарушении. По словам мужчины, в спорах с чеченским лидером он собирается использовать исключительно законные методы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия Янгулбаева уехали из России из-за слов главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил их в пособничестве террористам. Такую информацию сообщил юрист Комитета против пыток (внесен в реестр иностранных агентов) Сергей Бабинец. «Сайди Янгулбаев с дочерью покинули Россию. Они сообщили нам, что отъезд связан с угрозой их жизни. Где именно находится Зарема [жена судьи], в каком она состоянии здоровья и правовом статусе ни нам, ни ее родным не известно», — отметил юрист на своей странице в соцсети Facebook. Ранее Кадыров предупреждал, что если Янгулбаевы окажут сопротивление при задержании, то их следует «уничтожить как пособников террористов». «Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозленные их оскорблениями чеченцы», — пояснил он. Зарему Янгулбаеву задержали в Нижнем Новгороде. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ответ на обвинения родственников в ее похищении заявил, что женщина была не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Ее сын Абубакар Янгулбаев готов судиться с Кадыровым, обвинившим его мать в правонарушении. По словам мужчины, в спорах с чеченским лидером он собирается использовать исключительно законные методы.