Полицейский, прибывший из Твери, получил новый пост в Кургане

Отдел полиции №1 в Кургане возглавил Дмитрий Абраменко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником отдела полиции №1 в Кургане назначен Дмитрий Абраменко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. С конца 2020 года Абраменко руководил межмуниципальным отделом полиции «Каргапольский», а до этого проходил службу в Твери.

«В соответствии с приказом УМВД России по Курганской области на должность начальника отдела полиции №1 УМВД России по городу Кургану с сегодняшнего дня назначен подполковник полиции Дмитрий Абраменко. Врио начальника городского УМВД Андрей Лебедев представил личному составу нового руководителя и вручил ему служебное удостоверение», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Абраменко возглавлял Каргапольский отдел полиции с конца 2020 года. Практически сразу после этого назначения инсайдеры прочили ему карьерный рост. Ранее URA.RU сообщало, что 24 января сотрудникам Каргапольского отдела полиции представили нового руководителя. Им стал Александр Коротков, который ранее занимал должность замначальника отдела МВД по Далматовскому району — начальника полиции.

Абраменко родился в 1981 году в городе Рига (Латвия). В органах внутренних дел он служит с 1998 года, в 2003 году окончил Московский университет МВД России. До переезда в Курганскую область он занимал должность замначальника Центрального отдела полиции УМВД России по городу Тверь. Действующий начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов ранее также служил в Твери на должности замначальника УМВД по Тверской области.

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