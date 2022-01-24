В России вакцинировались от коронавируса 70% взрослых

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Прививка остается главным способом защиты от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России поставили прививки от коронавируса 70% взрослого населения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Россия поддерживает стратегию обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине 2022 года (охват вакцинацией 70% населения земного шара). В России уже достигнуты указанные цифры для взрослого населения», — заявил Мурашко на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения. Трансляция ведется на официальном сайте ВОЗ.

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В России поставили прививки от коронавируса 70% взрослого населения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Россия поддерживает стратегию обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине 2022 года (охват вакцинацией 70% населения земного шара). В России уже достигнуты указанные цифры для взрослого населения», — заявил Мурашко на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения. Трансляция ведется на официальном сайте ВОЗ. Ранее президент Владимир Путин объявил всероссийскую мобилизацию в преддверии новой волны коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон». На совещании с правительством 12 января он поручил чиновникам быть максимально готовыми к ней в ближайшие две недели.
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