В России вакцинировались от коронавируса 70% взрослых

Прививка остается главным способом защиты от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России поставили прививки от коронавируса 70% взрослого населения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Россия поддерживает стратегию обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине 2022 года (охват вакцинацией 70% населения земного шара). В России уже достигнуты указанные цифры для взрослого населения», — заявил Мурашко на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения. Трансляция ведется на официальном сайте ВОЗ.

Ранее президент Владимир Путин объявил всероссийскую мобилизацию в преддверии новой волны коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон». На совещании с правительством 12 января он поручил чиновникам быть максимально готовыми к ней в ближайшие две недели.