Путин показал Западу, как справиться с «Омикроном»

Эксперты: для этого Европе и США придется отказаться от зарабатывания на COVID

30 декабря 2021 в 19:34 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин еще раз показал Западу, что от коронавируса есть хорошая защита в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент РФ Владимир Путин накануне Нового года показал западным странам, что Россия готова помочь им в борьбе с «Омикроном». На встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым 30 декабря он показал, что для этого есть эффективные вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт». Однако, как считают эксперты, и Европа, и США не заинтересованы в помощи РФ. Тогда им придется отказаться от зарабатывания на пандемии коронавируса, отмечают специалисты. Для РФПИ 2021 год стал юбилейным. Фонд существует 10 лет, в течение которых «привлечено достаточно много средств в экономику России» и «налажены партнерские отношения с частными фондами в мире», отметил Владимир Путин в начале разговора с Кириллом Дмитриевым. Российский «Спутник» подтвердил эффективность в отношении штамма «Омикрон», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава РФПИ подтвердил, что фонд инвестирует в ключевые секторы экономики (инвестиции превысили 2 трлн рублей): улучшение качества жизни, развитие инфраструктуры, импортозамещение, развитие регионов (доступный интернет), повышение эффективности российских компаний и технологическое движение. Причем в проектах РФПИ участвуют не только отечественные, но и зарубежные компании — из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Однако президент Путин акцентировал внимание Дмитриева на продвижении на зарубежные рынки российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», которыми как раз занимается РФПИ. «„Спутник“ показывает результаты как лучшая вакцина в мире. Венгрия недавно опубликовала данные, где „Спутник“ превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и [привитые] „Спутником“ в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины. „Спутник“, в том числе „Спутник Лайт“ хорошо бустирует [при ревакцинации] другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, которые имеют короткое время действия», — пояснил Кирилл Дмитриев. Более того, подчеркнул глава РФПИ, «„Спутник“ хорошо работает с „Омикроном“», а «„Спутник Лайт“ резко повышает эту защиту». «Мы считаем, что „Спутник“ — это самая эффективная в мире вакцина по борьбе с „Омикроном“», — заявил Дмитриев. В западных странах количество заражений коронавирусом ежедневно исчисляется сотнями тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Встреча Путина и Дмитриева состоялась в период новой, более стремительной волны заболеваемости коронавирусом в Европе и Америке, чем были предыдущие волны. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 29 декабря даже заявил, что два штамма — «Омикрон» и «Дельта» — могут привести к «цунами новых случаев заражения». Статистика это подтверждает: в Испании и во Франции ежедневно выявляется более 200 тысяч новых случаев (в ноябре был максимум 37 тысяч заболевших в день), в Великобритании — более 180 тысяч (в ноябре максимальный суточный прирост был менее 50 тысяч случаев), в США статистика говорит более чем о 500 тысячах случаях заражения в день (в конце ноября было около 200 тысяч). В России, как сообщила 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова, за весь период появления штамма «Омикрон» выявлено 103 случая заболевания этим видом коронавируса, а ежесуточный прирост числа заболевших составляет чуть больше 21 тысячи человек. Отчасти более низкий уровень заболеваемости подтверждает эффективность российских вакцин, считают эксперты. Встреча же Путина и Дмитриева — это «показатель фармацевтического лидерства России», отметил руководитель Института нового общества Василий Колташов. «Это показатель того, что наша фармотрасль не деградировала, как это считалось на Западе, не превратилась в совершенно неспособную создавать важные современные препараты, тем более сильные эффективные вакцины. Это повысит привлекательность российской фармотрасли для инвесторов. Путин говорит, что фармацевтика России не только не хуже, но и лучше, потому что мы создали вакцину, которая бьет по новому варианту коронавируса. Запад должен ее признавать, уважать и пользоваться ею», — считает эксперт. Колташов напомнил, что Путин ранее предлагал мировым лидерам отказаться от зарабатывания денег на пандемии. Однако Западу это невыгодно, так как «за счет своих фармкомпаний зарубежные страны привлекают инвестиции и восстанавливают собственные финансовые системы, пошатнувшиеся в период затянувшегося кризиса». «Появление российского продукта им не нужно — это ломает их схемы, экономическую стратегию. Путин предлагал сделать вакцины свободными от статуса интеллектуальной собственности, сделать вакцинацию общим делом по защите людей. Но для Запада неприемлемы гуманистические инициативы, звучащие из России», — отметил Колташов. Президент РФ Владимир Путин еще раз показал россиянам, что нужно вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы не заболеть, полагает политолог Константин Калачев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В этих условиях Россия вынуждена бороться за рынки сбыта своих вакцин, отметил доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Встреча Путина с Дмитриевым еще раз показала, что наша вакцина хорошо работает, в том числе по профилактике „Омикрона“, и что Россия будет стоять на своей позиции и экспортировать свои вакцины в другие страны», — сказал Мизулин. Помимо этого, сегодня был дан еще и сигнал населению России, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Путин показал, что вакцина надежно защищает и что нужно «активнее вакцинироваться и ревакцинироваться». 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Президент РФ Владимир Путин накануне Нового года показал западным странам, что Россия готова помочь им в борьбе с «Омикроном». На встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым 30 декабря он показал, что для этого есть эффективные вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт». Однако, как считают эксперты, и Европа, и США не заинтересованы в помощи РФ. Тогда им придется отказаться от зарабатывания на пандемии коронавируса, отмечают специалисты. Для РФПИ 2021 год стал юбилейным. Фонд существует 10 лет, в течение которых «привлечено достаточно много средств в экономику России» и «налажены партнерские отношения с частными фондами в мире», отметил Владимир Путин в начале разговора с Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ подтвердил, что фонд инвестирует в ключевые секторы экономики (инвестиции превысили 2 трлн рублей): улучшение качества жизни, развитие инфраструктуры, импортозамещение, развитие регионов (доступный интернет), повышение эффективности российских компаний и технологическое движение. Причем в проектах РФПИ участвуют не только отечественные, но и зарубежные компании — из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Однако президент Путин акцентировал внимание Дмитриева на продвижении на зарубежные рынки российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», которыми как раз занимается РФПИ. «„Спутник“ показывает результаты как лучшая вакцина в мире. Венгрия недавно опубликовала данные, где „Спутник“ превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и [привитые] „Спутником“ в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины. „Спутник“, в том числе „Спутник Лайт“ хорошо бустирует [при ревакцинации] другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, которые имеют короткое время действия», — пояснил Кирилл Дмитриев. Более того, подчеркнул глава РФПИ, «„Спутник“ хорошо работает с „Омикроном“», а «„Спутник Лайт“ резко повышает эту защиту». «Мы считаем, что „Спутник“ — это самая эффективная в мире вакцина по борьбе с „Омикроном“», — заявил Дмитриев. Встреча Путина и Дмитриева состоялась в период новой, более стремительной волны заболеваемости коронавирусом в Европе и Америке, чем были предыдущие волны. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 29 декабря даже заявил, что два штамма — «Омикрон» и «Дельта» — могут привести к «цунами новых случаев заражения». Статистика это подтверждает: в Испании и во Франции ежедневно выявляется более 200 тысяч новых случаев (в ноябре был максимум 37 тысяч заболевших в день), в Великобритании — более 180 тысяч (в ноябре максимальный суточный прирост был менее 50 тысяч случаев), в США статистика говорит более чем о 500 тысячах случаях заражения в день (в конце ноября было около 200 тысяч). В России, как сообщила 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова, за весь период появления штамма «Омикрон» выявлено 103 случая заболевания этим видом коронавируса, а ежесуточный прирост числа заболевших составляет чуть больше 21 тысячи человек. Отчасти более низкий уровень заболеваемости подтверждает эффективность российских вакцин, считают эксперты. Встреча же Путина и Дмитриева — это «показатель фармацевтического лидерства России», отметил руководитель Института нового общества Василий Колташов. «Это показатель того, что наша фармотрасль не деградировала, как это считалось на Западе, не превратилась в совершенно неспособную создавать важные современные препараты, тем более сильные эффективные вакцины. Это повысит привлекательность российской фармотрасли для инвесторов. Путин говорит, что фармацевтика России не только не хуже, но и лучше, потому что мы создали вакцину, которая бьет по новому варианту коронавируса. Запад должен ее признавать, уважать и пользоваться ею», — считает эксперт. Колташов напомнил, что Путин ранее предлагал мировым лидерам отказаться от зарабатывания денег на пандемии. Однако Западу это невыгодно, так как «за счет своих фармкомпаний зарубежные страны привлекают инвестиции и восстанавливают собственные финансовые системы, пошатнувшиеся в период затянувшегося кризиса». «Появление российского продукта им не нужно — это ломает их схемы, экономическую стратегию. Путин предлагал сделать вакцины свободными от статуса интеллектуальной собственности, сделать вакцинацию общим делом по защите людей. Но для Запада неприемлемы гуманистические инициативы, звучащие из России», — отметил Колташов. В этих условиях Россия вынуждена бороться за рынки сбыта своих вакцин, отметил доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Встреча Путина с Дмитриевым еще раз показала, что наша вакцина хорошо работает, в том числе по профилактике „Омикрона“, и что Россия будет стоять на своей позиции и экспортировать свои вакцины в другие страны», — сказал Мизулин. Помимо этого, сегодня был дан еще и сигнал населению России, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Путин показал, что вакцина надежно защищает и что нужно «активнее вакцинироваться и ревакцинироваться».