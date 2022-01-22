Мотоцикл продают в Шатровском муниципальном округе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) продают плавающий вездеходный мотоцикл. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Вездеход плавающий. <…> Пройдет и переплывет везде», — указано в объявлении.

Продавец рассказал, что на вездеходе установлены колеса от кировской телеги. Двигатель переставили от советского мотороллера «Муравей». Хозяин оценивает стоимость плавающего мотоцикла в 60 тыс. рублей.

Ранее в Перми на сайте auto.ru продавали мотоцикл, который сделали по мотивам британского бестселлера «Гарри Поттер». В книжной серии упоминается «летающий мотоцикл», который принадлежал крестному Поттера Сириусу Блэку. Продавец хотел получить за мотоцикл 230 тыс. рублей.

Вездеход продают за 60 тыс. рублей Скрин: сайт Avito