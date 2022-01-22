22 января 2022
21 января 2022

В Курганской области продают плавающий мотоцикл. Скрин

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Мотоцикл продают в Шатровском муниципальном округе (архивное фото) Фото:

В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) продают плавающий вездеходный мотоцикл. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Вездеход плавающий. <…> Пройдет и переплывет везде», — указано в объявлении.

Продавец рассказал, что на вездеходе установлены колеса от кировской телеги. Двигатель переставили от советского мотороллера «Муравей». Хозяин оценивает стоимость плавающего мотоцикла в 60 тыс. рублей.

Ранее в Перми на сайте auto.ru продавали мотоцикл, который сделали по мотивам британского бестселлера «Гарри Поттер». В книжной серии упоминается «летающий мотоцикл», который принадлежал крестному Поттера Сириусу Блэку. Продавец хотел получить за мотоцикл 230 тыс. рублей.

Вездеход продают за 60 тыс. рублей

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В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) продают плавающий вездеходный мотоцикл. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Вездеход плавающий. <…> Пройдет и переплывет везде», — указано в объявлении. Продавец рассказал, что на вездеходе установлены колеса от кировской телеги. Двигатель переставили от советского мотороллера «Муравей». Хозяин оценивает стоимость плавающего мотоцикла в 60 тыс. рублей. Ранее в Перми на сайте auto.ru продавали мотоцикл, который сделали по мотивам британского бестселлера «Гарри Поттер». В книжной серии упоминается «летающий мотоцикл», который принадлежал крестному Поттера Сириусу Блэку. Продавец хотел получить за мотоцикл 230 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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