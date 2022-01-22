В Пермском крае растет число госпитализированных из-за COVID

В Пермском крае в больницах из-за коронавируса находятся 1594 человека, 70 из них дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Днем ранее госпитализировано было 1534 пермяка, на ИВЛ находились 74 из них, следует из статистики оперативного штаба. По данным медиков, за минувшие сутки COVID-19 в Прикамье заболели 1045 человек.
«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 045 новых случаев COVID-19. На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 161 пациент. Из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ», — говорится в сообщении оперштаба в соцсети «ВКонтакте».
В Пермском крае в больницах из-за коронавируса находятся 1594 человека, 70 из них дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Днем ранее госпитализировано было 1534 пермяка, на ИВЛ находились 74 из них, следует из статистики оперативного штаба. По данным медиков, за минувшие сутки COVID-19 в Прикамье заболели 1045 человек. «За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 045 новых случаев COVID-19. На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 161 пациент. Из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ», — говорится в сообщении оперштаба в соцсети «ВКонтакте». По данным на 23 января, вновь заболевших в Прикамье было 916, а сутками ранее 748. Из-за распространения инфекции поликлиники приостанавливают плановые приемы пациентов. Ранее власти региона озвучили план борьбы с новым омикрон-штаммом коронавируса. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин даже допустил возможность введения локдауна. Глава минздрава Анастасия Крутень пояснила, что это решение будет приниматься исходя из ситуации.