В Пермском крае растет число госпитализированных из-за COVID

Заболеваемость коронавирусом растет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае в больницах из-за коронавируса находятся 1594 человека, 70 из них дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Днем ранее госпитализировано было 1534 пермяка, на ИВЛ находились 74 из них, следует из статистики оперативного штаба. По данным медиков, за минувшие сутки COVID-19 в Прикамье заболели 1045 человек.

«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 045 новых случаев COVID-19. На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 161 пациент. Из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ», — говорится в сообщении оперштаба в соцсети «ВКонтакте».

По данным на 23 января, вновь заболевших в Прикамье было 916, а сутками ранее 748. Из-за распространения инфекции поликлиники приостанавливают плановые приемы пациентов. Ранее власти региона озвучили план борьбы с новым омикрон-штаммом коронавируса. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин даже допустил возможность введения локдауна. Глава минздрава Анастасия Крутень пояснила, что это решение будет приниматься исходя из ситуации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам