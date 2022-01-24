Пашинян заявил о готовности заключить мир с Азербайджаном

24 января 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должнен быть выработан в процессе переговоров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном, но он должен быть выработан в процессе переговоров. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате на его странице в Facebook. «Много говорится о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, он должен быть подписан, но прежде этот документ должен быть оформлен, а это вопрос и результат переговоров. Армения готова к этим переговорам, и об этом мы неоднократно заявляли. Цель переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, мандат которого у сопредседателей Минской группы, — это подписание мирного договора», — сказал Пашинян. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о прогрессе в решении карабахского вопроса. 16 ноября между Арменией и Азербайджаном было объявлено перемирие. Это произошло при посредничестве России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном, но он должен быть выработан в процессе переговоров. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате на его странице в Facebook. «Много говорится о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, он должен быть подписан, но прежде этот документ должен быть оформлен, а это вопрос и результат переговоров. Армения готова к этим переговорам, и об этом мы неоднократно заявляли. Цель переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, мандат которого у сопредседателей Минской группы, — это подписание мирного договора», — сказал Пашинян. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о прогрессе в решении карабахского вопроса. 16 ноября между Арменией и Азербайджаном было объявлено перемирие. Это произошло при посредничестве России.