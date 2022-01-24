Детскую вакцину от коронавируса доставили в Челябинскую область

В ближайшее время прививки смогут сделать подростки страше 12 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая партия вакцины «Спутник М», предназначенной для защиты от COVID-19 несовершеннолетних в возрасте от 12 лет, пришла в Челябинскую область. Об этом сообщили URA.RU в минздраве региона.

«Первая партия вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ доставлена в Челябинск. Она поступила на областной аптечный склад», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как и сказала URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, Челябинская область получила 2,4 тысячи доз препарата. Делать прививки пока предполагается на базе школ. Для подростков до 15 лет потребуется письменное согласие родителей или законных представителей. Учащиеся старше 15 лет могут подписать документ самостоятельно.

Сейчас в регионе развивается пятая волна коронавируса, которую связывают с появлением штамма «Омикрон» — он в семь раз заразнее господствующей ранее «Дельты». На утро 25 января подтверждено 797 новых случаев заражения COVID-19 — за несколько дней суточная заболеваемость превысила максимальный показатель четвертой волны (651 случай). Среди вновь заболевших — 141 школьник. Накануне заболели 99 детей и подростков, днем ранее — 74.

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