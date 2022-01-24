Свердловский парламент ушел на карантин из-за «Омикрона»

Свердловское заксобрание ввело строгие ограничения для сотрудников и гостей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заксобрание Свердловской области ввело строгие ограничения из-за новой волны коронавируса и появления в регионе штамма «Омикрон». Значительная часть сотрудников парламента переведена на дистант, сообщили URA.RU источники в заксо. Информацию подтвердила спикер Людмила Бабушкина.

«Работников аппарата перевели на удаленку. На рабочих местах оставили только по одному помощнику на депутата. Остальных помощников — тоже на дистант», — рассказал собеседник, приближенный к аппарату парламента. Инсайдер в депутатском корпусе добавил, что ограничения действуют с прошлой недели: «Когда [в области] стали выявлять „Омикрон“, запретили доступ [в здание заксобрания]».

Людмила Бабушкина в разговоре с URA.RU заметила, что решения были приняты в связи с распоряжением губернатора Евгения Куйвашева. «На удаленную работу направляются не менее 30% госслужащих — работники аппарата, помощники. Мы реализуем это распоряжение. Ближайшее заседание у нас [состоится] 1 марта, все идет по плану», — объяснила спикер заксо.

О первых случаях «Омикрона» в Свердловской области стало известно 16 января. Тогда врачи выявили четырех носителей штамма. Уже через несколько дней число выросло в три раза, а 24 января Роспотребнадзор объявил, что в регионе подтверждено 36 случаев. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев ранее предупредил регионы о грядущем всплеске заболеваемости из-за появления омикрон-штамма.

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