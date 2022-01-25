Свердловскому замминистра нашли замену после скандала в Instagram

Новым заместителем свердловского министра образования может стать директор Уральского государственного колледжа имени Ползунова Андрей Козлов. Как сообщили URA.RU источники во власти и педагогической среде, его рассматривают на место Юрия Зеленова, подавшего в отставку после скандала с комментариями в Instagram губернатора.
«Козлову готовят место заместителя министра. Но губернатор [Евгений Куйвашев] еще не принял отставку Зеленова, поэтому решения еще нет», — поделился собеседник, близкий к областному правительству. Инсайдер уточнил, что Козлов считается основным претендентом, поскольку больше 20 лет работает в сфере профессионального образования — именно эту сферу курирует Зеленов.
Источник в профильных кругах подтвердил, что в колледже Ползунова уже несколько месяцев обсуждается смена руководства. В частности, с прошлой весны ходят слухи, что Козлов покинет пост. Именно тогда впервые прозвучала версия, что директору обещано место в областном правительстве.
Сам Козлов в разговоре с URA.RU заявил, что не готовится к переходу в кабмин. «Об этом [отставке Зеленова] еще рано говорить: Юрий Николаевич, насколько я знаю, находится в отпуске. Но мне никаких предложений не поступало», — уточнил директор колледжа. В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос агентства.
Юрий Зеленов подал в отставку по собственному желанию 20 января после громкого скандала. Вскрылось, что замминистра поручил работникам школ области оставлять одобрительные комментарии под постами губернатора Куйвашева в Instagram. От каждого учреждения требовалось минимум 10 реплик, восхваляющих Свердловскую область, ее жителей и достижения. Когда история стала достоянием общественности, Зеленов написал заявление на увольнение.
Новым заместителем свердловского министра образования может стать директор Уральского государственного колледжа имени Ползунова Андрей Козлов. Как сообщили URA.RU источники во власти и педагогической среде, его рассматривают на место Юрия Зеленова, подавшего в отставку после скандала с комментариями в Instagram губернатора. «Козлову готовят место заместителя министра. Но губернатор [Евгений Куйвашев] еще не принял отставку Зеленова, поэтому решения еще нет», — поделился собеседник, близкий к областному правительству. Инсайдер уточнил, что Козлов считается основным претендентом, поскольку больше 20 лет работает в сфере профессионального образования — именно эту сферу курирует Зеленов. Источник в профильных кругах подтвердил, что в колледже Ползунова уже несколько месяцев обсуждается смена руководства. В частности, с прошлой весны ходят слухи, что Козлов покинет пост. Именно тогда впервые прозвучала версия, что директору обещано место в областном правительстве. Сам Козлов в разговоре с URA.RU заявил, что не готовится к переходу в кабмин. «Об этом [отставке Зеленова] еще рано говорить: Юрий Николаевич, насколько я знаю, находится в отпуске. Но мне никаких предложений не поступало», — уточнил директор колледжа. В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос агентства. Юрий Зеленов подал в отставку по собственному желанию 20 января после громкого скандала. Вскрылось, что замминистра поручил работникам школ области оставлять одобрительные комментарии под постами губернатора Куйвашева в Instagram. От каждого учреждения требовалось минимум 10 реплик, восхваляющих Свердловскую область, ее жителей и достижения. Когда история стала достоянием общественности, Зеленов написал заявление на увольнение.