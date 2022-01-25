Свердловскому замминистра нашли замену после скандала в Instagram

У свердловского министра образования сменится заместитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым заместителем свердловского министра образования может стать директор Уральского государственного колледжа имени Ползунова Андрей Козлов. Как сообщили URA.RU источники во власти и педагогической среде, его рассматривают на место Юрия Зеленова, подавшего в отставку после скандала с комментариями в Instagram губернатора.

«Козлову готовят место заместителя министра. Но губернатор [Евгений Куйвашев] еще не принял отставку Зеленова, поэтому решения еще нет», — поделился собеседник, близкий к областному правительству. Инсайдер уточнил, что Козлов считается основным претендентом, поскольку больше 20 лет работает в сфере профессионального образования — именно эту сферу курирует Зеленов.

Источник в профильных кругах подтвердил, что в колледже Ползунова уже несколько месяцев обсуждается смена руководства. В частности, с прошлой весны ходят слухи, что Козлов покинет пост. Именно тогда впервые прозвучала версия, что директору обещано место в областном правительстве.

Сам Козлов в разговоре с URA.RU заявил, что не готовится к переходу в кабмин. «Об этом [отставке Зеленова] еще рано говорить: Юрий Николаевич, насколько я знаю, находится в отпуске. Но мне никаких предложений не поступало», — уточнил директор колледжа. В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос агентства.

Юрий Зеленов подал в отставку по собственному желанию 20 января после громкого скандала. Вскрылось, что замминистра поручил работникам школ области оставлять одобрительные комментарии под постами губернатора Куйвашева в Instagram. От каждого учреждения требовалось минимум 10 реплик, восхваляющих Свердловскую область, ее жителей и достижения. Когда история стала достоянием общественности, Зеленов написал заявление на увольнение.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам