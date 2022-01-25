Стоимость здания за год снизили со 122,8 тысячи до 63 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Здание магазина в рабочем поселке Мишкино Курганской области площадью 55,8 кв.м выставлено властями на торги за 63 тысячи рублей. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Годом ранее этот объект пытались продать за 122,8 тысячи рублей.

«Лот №1. Объект недвижимого имущества: здание магазина, площадь: 55,8 кв.м, одновременно с земельным участком площадь 122 кв.м, вид разрешенного использования: под объектом торговли, по адресу: Курганская область, Мишкинский район, р. п. Мишкино, улица Строительная, дом 11. Начальная цена объекта недвижимого имущества — 63 000 рублей», — сообщается на сайте департамента.

Аукцион назначен на 17 февраля, заявки на участие в нем принимаются до 13 февраля. На февраль 2021 года уже назначали торги по продаже этого здания магазина с начальной ценой 122,8 тысячи рублей, но желающих его купить не нашлось. После этого аукцион объявляли еще три раза, здание магазина пытались продать за 79 тысяч рублей, но также безрезультатно.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти выставили на торги здание инфекционного корпуса больницы в Шадринске. Объект недвижимости площадью 343,4 кв.м и земельный участок площадью 1735 кв.м оценили в 1,42 млн рублей. Также продается помещение Верхнеглубоковского фельдшерско-акушерского пункта (Лебяжьевский район), в очередной раз пытаются продать здание поликлиники в Мокроусово и помещения бывшего пионерлагеря «Космос» в Кетовском районе.

Здание магазина оценили в 63 тысячи рублей Фото: dizo.kurganobl.ru

В 2021 году здание магазина выставляли на торги четыре раза Фото: dizo.kurganobl.ru

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