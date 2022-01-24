24 января 2022

ФСБ возбудила новое дело в отношении челябинского врача Неверова

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест, преступник, обвиняемый, подсудимый
Экс-главврач Алексей Неверов может получить новый срок (фото из архива) Фото:

Экс-заместителю главврача Челябинской областной клинической больницы № 3 Алексею Неверову, осужденному к 9,5 годам колонии строгого режима, грозит еще один срок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, еще одно уголовное дело о взятках медика отправлено в суд.

«В отношении Алексея Неверова и инженера Антона Губанова расследовались и другие уголовные дела по статьям о мошенничестве и получении взяток. Дело Неверова уже находится в суде», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ.

Неверова 24 января 2022 года приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Ему также назначили штраф в размере 4 млн 500 тыс. рублей. Отбывать наказание Неверов будет в колонии строгого режима.

Расследование дела Неверова проводилось при оперативном сопровождении УФСБ. Следствию удалось доказать, что экс-главврач в течение 2017—2019 годов вместе с Губановым вымогали взятки от представителя ООО «ГК Абсолютные системы» на сумму более 5,7 млн рублей, отказываясь принимать выполненные работы.

Во время следствия Губанов заключил досудебное соглашение и в октябре 2020 его приговорили 3,5 годам колонии. Неверова задержали в апреле 2020 года.

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Экс-заместителю главврача Челябинской областной клинической больницы № 3 Алексею Неверову, осужденному к 9,5 годам колонии строгого режима, грозит еще один срок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, еще одно уголовное дело о взятках медика отправлено в суд. «В отношении Алексея Неверова и инженера Антона Губанова расследовались и другие уголовные дела по статьям о мошенничестве и получении взяток. Дело Неверова уже находится в суде», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ. Неверова 24 января 2022 года приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Ему также назначили штраф в размере 4 млн 500 тыс. рублей. Отбывать наказание Неверов будет в колонии строгого режима. Расследование дела Неверова проводилось при оперативном сопровождении УФСБ. Следствию удалось доказать, что экс-главврач в течение 2017—2019 годов вместе с Губановым вымогали взятки от представителя ООО «ГК Абсолютные системы» на сумму более 5,7 млн рублей, отказываясь принимать выполненные работы. Во время следствия Губанов заключил досудебное соглашение и в октябре 2020 его приговорили 3,5 годам колонии. Неверова задержали в апреле 2020 года.
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Ссылки по теме
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