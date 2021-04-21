Бывшего топ-менеджера челябинской больницы обвинили в коррупции

Взятки менеджерам больницы были миллионными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главврача Челябинской областной клинической больницы (ОКБ)№3 Алексея Неверова, обвиняемого в получении взятки, передано в суд. Об этот URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Вместе с Неверовым будут судить и бывшего главного инженера лечебного учреждения.

Оба обвиняются по нескольким статьям — по ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст. 30 и ч.6 ст. 290 (покушение на получение взятки в особо крупном размере) и по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). «По версии следствия, обвиняемые в течение 2017—2019 годов получили взятки от представителей коммерческих организаций, на сумму более 5,7 млн. рублей за заключение контракта на поставку лифтового оборудования», — заявили в пресс-службе ведомства. Расследование дела проводилось при оперативном сопровождении со стороны ФСБ.

Неверова задержали в апреле 2020 года. По данным URA.RU, речь идет о взятке от ООО «ГК Абсолютные системы». По версии следствия сначала замглавврача и инженер требовали деньги за победу фирмы в конкурсе на поставку лифтового оборудования, а затем, после его монтажа, за подпись в акте приемки работы. После возбуждения дела оба были уволены. Связаться с их адвокатами не удалось.

Уголовному делу предшествовала проверка, которую проводило Главное контрольное управление региона (ГКУ), которая проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера. Главврач больницы, на тот момент депутат гордумы Челябинска Олег Маханьков, не дожидаясь результатов проверки от ГКУ, уволился.