Экс-менеджера челябинской больницы отправили в колонию на 9 лет

Алексею Неверову предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-заместителя главврача Челябинской областной клинической больницы № 3 Алексея Неверова приговорили к 9,6 годам колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Челябинска, Неверов осужден за взятку в особо крупном размере.

«Приговором суда Алексей Неверов признан виновным в получение взятки в особо крупном размере и в превышение должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев со штрафом в размере 4 млн 500 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы суда на официальном сайте.

Расследование дела Неверова проводилось при оперативном сопровождении со стороны ФСБ. Следствию удалось доказать, что экс-главврач в течение 2017—2019 годов вместе с инженером получили взятки от поставщика лифтов на сумму более 5,7 млн рублей.

Неверова задержали в апреле 2020 года. Речь шла о взятке от ООО «ГК Абсолютные системы». Неверов требовал деньги за победу фирмы в конкурсе на поставку лифтового оборудования, а затем, после его монтажа, за подпись в акте приемки работы.

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