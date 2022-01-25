Bild: Берлин готов пожертвовать «Северным потоком-2» ради Украины

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Германия не будет сертифицировать «Северный поток — 2» в случае войны на Украине Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

В случае военного конфликта между Россией и Украиной Германия не будет пускать газ по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.

«Две недели назад прошел визит в Берлин главы ЦРУ Уильяма Бернса и одной из тем на нем стал вопрос об эксплуатации газопровода „Северный поток-2“. Бернса и госсекретаря США Блинкена заверили, что в случае вторжения России на Украину газ по „Северному потоку-2“ не пойдет», — пишет Bild.

Ранее Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» из-за его несоответствия праву Европейского союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что затягивание сертификации вредит потребителям газа, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что ситуация с российским газопроводом показала зависимость Германии от США, сообщает «Национальная служба новостей».

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В случае военного конфликта между Россией и Украиной Германия не будет пускать газ по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники. «Две недели назад прошел визит в Берлин главы ЦРУ Уильяма Бернса и одной из тем на нем стал вопрос об эксплуатации газопровода „Северный поток-2“. Бернса и госсекретаря США Блинкена заверили, что в случае вторжения России на Украину газ по „Северному потоку-2“ не пойдет», — пишет Bild. Ранее Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» из-за его несоответствия праву Европейского союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что затягивание сертификации вредит потребителям газа, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что ситуация с российским газопроводом показала зависимость Германии от США, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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