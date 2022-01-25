Bild: Берлин готов пожертвовать «Северным потоком-2» ради Украины

В случае военного конфликта между Россией и Украиной Германия не будет пускать газ по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.
«Две недели назад прошел визит в Берлин главы ЦРУ Уильяма Бернса и одной из тем на нем стал вопрос об эксплуатации газопровода „Северный поток-2“. Бернса и госсекретаря США Блинкена заверили, что в случае вторжения России на Украину газ по „Северному потоку-2“ не пойдет», — пишет Bild.
Ранее Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» из-за его несоответствия праву Европейского союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что затягивание сертификации вредит потребителям газа, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что ситуация с российским газопроводом показала зависимость Германии от США, сообщает «Национальная служба новостей».
В случае военного конфликта между Россией и Украиной Германия не будет пускать газ по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники. «Две недели назад прошел визит в Берлин главы ЦРУ Уильяма Бернса и одной из тем на нем стал вопрос об эксплуатации газопровода „Северный поток-2“. Бернса и госсекретаря США Блинкена заверили, что в случае вторжения России на Украину газ по „Северному потоку-2“ не пойдет», — пишет Bild. Ранее Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» из-за его несоответствия праву Европейского союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что затягивание сертификации вредит потребителям газа, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что ситуация с российским газопроводом показала зависимость Германии от США, сообщает «Национальная служба новостей».