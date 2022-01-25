Белый дом предупредил РФ о санкциях тяжелее, чем в 2014 году. Тогда рубль подешевел вдвое

25 января 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Санкции против России в 2014 году привели к обесцениванию рубля на 50%, заявил представитель Белого дома Фото: Александр Елизаров © URA.RU В случае эскалации конфликта на Украине США ведут более тяжелые финансовые санкции, чем в 2014 году. Об этом заявил представитель администрации президента США в ходе телефонного брифинга. «Когда в 2014 году мы ввели санкции, они были гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас. В 2014 году ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию российской валюты на 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», — передает РИА «Новости» слова чиновника Белого дома. Ранее аналогичное заявление сделал заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Он отметил, что новые санкции коснутся ключевых российских финансовых институтов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что в случае конфликта России и Украины Британия введет мощный пакет санкций, пишет RT. Страны НАТО намерены присоединиться к санкциям против России, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае эскалации конфликта на Украине США ведут более тяжелые финансовые санкции, чем в 2014 году. Об этом заявил представитель администрации президента США в ходе телефонного брифинга. «Когда в 2014 году мы ввели санкции, они были гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас. В 2014 году ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию российской валюты на 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», — передает РИА «Новости» слова чиновника Белого дома. Ранее аналогичное заявление сделал заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Он отметил, что новые санкции коснутся ключевых российских финансовых институтов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что в случае конфликта России и Украины Британия введет мощный пакет санкций, пишет RT. Страны НАТО намерены присоединиться к санкциям против России, сообщает телеканал 360.