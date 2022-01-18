Омбудсмен высказалась о принудительной вакцинации детей в России

18 января 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

Вакцинировать детей будут с согласия родителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России не планируется вводить принудительную вакцинацию детей от коронавируса. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. «Позиция такова, что никакая принудительная вакцинация не планируется. Это все будет только с согласия законных представителей ребенка», — сказала Львова-Белова, передают РИА «Новости». Она сообщила, что часто поступает информация об опросах в школах, готовы ли родители привить детей. По словам омбудсмена, опросы проводятся для планирования запасов препаратов. Нужно сообщать о последствиях вакцинации, но решение люди должны принимать сами, считает Львова-Белова. В России началась вакцинация от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет. Если ребенок старше 15 лет, то прививать будут с его согласия. Власти регионов уже направили пожелания по количеству вакцины «Спутник М» Минздраву. Препарат схож по составу со «Спутником V», но концентрацию разбавили в пять раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России не планируется вводить принудительную вакцинацию детей от коронавируса. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. «Позиция такова, что никакая принудительная вакцинация не планируется. Это все будет только с согласия законных представителей ребенка», — сказала Львова-Белова, передают РИА «Новости». Она сообщила, что часто поступает информация об опросах в школах, готовы ли родители привить детей. По словам омбудсмена, опросы проводятся для планирования запасов препаратов. Нужно сообщать о последствиях вакцинации, но решение люди должны принимать сами, считает Львова-Белова. В России началась вакцинация от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет. Если ребенок старше 15 лет, то прививать будут с его согласия. Власти регионов уже направили пожелания по количеству вакцины «Спутник М» Минздраву. Препарат схож по составу со «Спутником V», но концентрацию разбавили в пять раз.