Минздрав РФ одобрил испытания вакцины на детях

Ученые проверят переносимость «Гам-КОВИД-Вак М» у детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса на детях. Это следует из информации, размещенной в государственном реестре лекарственных средств.

«Цель исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата „Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2“ у детей», — говорится в реестре. В исследовании должны принять участие 2200 добровольцев, оно пройдет на площадках двух московских детских больниц, а также в Сеченовском университете.

Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что дети стали чаще болеть COVID-19, потому что в новом штамме коронавируса произошла мутация в спайк-белке и «Омикрон» научился лучше цепляться за рецепторы и проникать в клетки. Ранее в Кремле заявляли, что вопрос введения QR-кодов для подростков пока не рассматривается.

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