25 января 2022

Госдеп: Россия испытывает проблемы с экономикой из-за Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , монеты, рубль, экономика, финансы, деньги, доход, курс рубля, монетный двор
Нынешний упадок в экономике РФ не может сравниться с тем, что будет после введения санкций, заявил Нед Прайс Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия уже успела столкнуться с экономическими проблемами из-за Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, который транслировался на YouTube.

«Мы могли видеть, что финансовые рынки закладывали большие рисковые премии в российские финансовые инструменты на фоне передвижений войск. Не только мы одни предупреждаем о быстром, жестком и едином ответе. Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку», — сказал Нед Прайс.

Он отметил, что недавно рубль опустился до самого низкого уровня за более чем год по сравнению с долларом. Однако то, что сейчас происходит с российской экономикой, не может даже сравниться с тем, что ее ожидает после введения санкций в случае нападения РФ на Украину, резюмировал Нед Прайс.

Ранее сообщалось, что в Белом доме предупредили Россию о более тяжелых санкциях, чем были в 2014 году. Президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает введение личных санкций против российского главы Владимира Путина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявлял, что подготовленные Западом санкции против РФ будут «самыми тяжелыми», передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия уже успела столкнуться с экономическими проблемами из-за Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, который транслировался на YouTube. «Мы могли видеть, что финансовые рынки закладывали большие рисковые премии в российские финансовые инструменты на фоне передвижений войск. Не только мы одни предупреждаем о быстром, жестком и едином ответе. Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку», — сказал Нед Прайс. Он отметил, что недавно рубль опустился до самого низкого уровня за более чем год по сравнению с долларом. Однако то, что сейчас происходит с российской экономикой, не может даже сравниться с тем, что ее ожидает после введения санкций в случае нападения РФ на Украину, резюмировал Нед Прайс. Ранее сообщалось, что в Белом доме предупредили Россию о более тяжелых санкциях, чем были в 2014 году. Президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает введение личных санкций против российского главы Владимира Путина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявлял, что подготовленные Западом санкции против РФ будут «самыми тяжелыми», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...