Госдеп: Россия испытывает проблемы с экономикой из-за Украины

26 января 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Россия уже успела столкнуться с экономическими проблемами из-за Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, который транслировался на YouTube. «Мы могли видеть, что финансовые рынки закладывали большие рисковые премии в российские финансовые инструменты на фоне передвижений войск. Не только мы одни предупреждаем о быстром, жестком и едином ответе. Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку», — сказал Нед Прайс. Он отметил, что недавно рубль опустился до самого низкого уровня за более чем год по сравнению с долларом. Однако то, что сейчас происходит с российской экономикой, не может даже сравниться с тем, что ее ожидает после введения санкций в случае нападения РФ на Украину, резюмировал Нед Прайс. Ранее сообщалось, что в Белом доме предупредили Россию о более тяжелых санкциях, чем были в 2014 году. Президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает введение личных санкций против российского главы Владимира Путина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявлял, что подготовленные Западом санкции против РФ будут «самыми тяжелыми», передает RT.