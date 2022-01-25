Ведомости: в ближайшее время в РФ начнутся отставки губернаторов

26 января 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

В I квартале 2022 года уйти в отставку могут до девяти губернаторов, считают источники «Ведомостей» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Первые отставки губернаторов РФ в 2022 году могут начаться уже в феврале. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента РФ и партии «Единая Россия». Источники не исключают, что в I квартале 2022 года покинуть свои посты могут до девяти губернаторов. «Уже в I квартале 2022 года могут начаться первые отставки. Может уйти в отставку глава Оренбургской области Денис Паслер, который избрался на свой пост в 2019 году. Собеседник, близкий к региону, объясняет его уход личными обстоятельствами. Также собеседники называют среди будущих „отставников“ губернатора Томской области Сергея Жвачкина, второй губернаторский срок которого истекает в этом году», — приводят слова собеседников «Ведомости». По словам одного из источников, Жвачкин может покинуть свой пост из-за низких рейтингов и низкой управляемости в регионе. Также издание включает в список вероятных «отставников» главу Саратовской области Валентина Радаева, который занимает эту должность с 2012 года. Однако один из источников считает ее маловероятной — в частности, из-за отсутствия на кандидата на смену действующему главе региона. Отставка также может ждать губернаторов Рязанской и Кировской областей Николая Любимова и Игоря Васильева. Об этом говорят два источника, близких к АП. Также собеседники издания предполагают, что в отставку по собственной инициативе хочет уйти глава Марий Эл Александр Евстифеев. Однако в администрации президента хотят, чтобы он остался на своем посту. По словам источника, близкого к «Единой России», осенью 2021 года обсуждалась возможная досрочная отставка главы Хакасии Валентина Коновалова. Однако собеседники, близкие к АП, считают, что он может сохранить свой пост. Один из источников считает, что отставки могут начаться только весной 2022 года. По его словам, это связано с тем, что февраль — тяжелый месяц для регионов. Врио губернаторов только начинают входить в работу. По мнению руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, в решении по отставки губернаторов руководство РФ может ориентироваться на динамику социально-экономических показателей, фактор усталости губернаторов, социальное самочувствие жителей регионов. Прямые выборы губернаторов пройдут осенью 2022 года в 14 регионах. В прошлом году они состоялись Белгородской, Пензенской, Тульской, Тверской и Ульяновской областях, республиках Мордовия и Тыва, а также в Хабаровском крае и Чечне. Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в 2022 году на губернаторских выборах вновь вернется процедура праймериз, которую отменили в 2016 году. По словам политика, она нужна для отбора наиболее сильных кандидатов. Все внутренние процедуры предварительного голосования стартуют в начале марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первые отставки губернаторов РФ в 2022 году могут начаться уже в феврале. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента РФ и партии «Единая Россия». Источники не исключают, что в I квартале 2022 года покинуть свои посты могут до девяти губернаторов. «Уже в I квартале 2022 года могут начаться первые отставки. Может уйти в отставку глава Оренбургской области Денис Паслер, который избрался на свой пост в 2019 году. Собеседник, близкий к региону, объясняет его уход личными обстоятельствами. Также собеседники называют среди будущих „отставников“ губернатора Томской области Сергея Жвачкина, второй губернаторский срок которого истекает в этом году», — приводят слова собеседников «Ведомости». По словам одного из источников, Жвачкин может покинуть свой пост из-за низких рейтингов и низкой управляемости в регионе. Также издание включает в список вероятных «отставников» главу Саратовской области Валентина Радаева, который занимает эту должность с 2012 года. Однако один из источников считает ее маловероятной — в частности, из-за отсутствия на кандидата на смену действующему главе региона. Отставка также может ждать губернаторов Рязанской и Кировской областей Николая Любимова и Игоря Васильева. Об этом говорят два источника, близких к АП. Также собеседники издания предполагают, что в отставку по собственной инициативе хочет уйти глава Марий Эл Александр Евстифеев. Однако в администрации президента хотят, чтобы он остался на своем посту. По словам источника, близкого к «Единой России», осенью 2021 года обсуждалась возможная досрочная отставка главы Хакасии Валентина Коновалова. Однако собеседники, близкие к АП, считают, что он может сохранить свой пост. Один из источников считает, что отставки могут начаться только весной 2022 года. По его словам, это связано с тем, что февраль — тяжелый месяц для регионов. Врио губернаторов только начинают входить в работу. По мнению руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, в решении по отставки губернаторов руководство РФ может ориентироваться на динамику социально-экономических показателей, фактор усталости губернаторов, социальное самочувствие жителей регионов. Прямые выборы губернаторов пройдут осенью 2022 года в 14 регионах. В прошлом году они состоялись Белгородской, Пензенской, Тульской, Тверской и Ульяновской областях, республиках Мордовия и Тыва, а также в Хабаровском крае и Чечне. Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в 2022 году на губернаторских выборах вновь вернется процедура праймериз, которую отменили в 2016 году. По словам политика, она нужна для отбора наиболее сильных кандидатов. Все внутренние процедуры предварительного голосования стартуют в начале марта.