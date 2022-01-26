Минздрав РФ объяснил, когда коронавирус не нужно лечить

Пациенты с бессимптомным COVID-19 должны соблюдать самоизоляцию и измерять температуру, пояснили в Минздраве РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Гражданам с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, у которых отсутствуют симптомы болезни, не требуется лечение. Об этом сообщается памятке, которую выпустило Министерство здравоохранения РФ. Данный совет распространяется на тех граждан, кто вакцинировался или переболел COVID-19 менее шести месяцев назад.

«В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки», — сообщается в памятке, опубликованной на официальном сайте Минздрава РФ.

Тем, у кого появились симптомы ОРВИ, но нет результата ПЦТ-теста на коронавирус, Минздрав РФ рекомендует остаться дома, максимально изолироваться от членов семьи и получить больничный. Также в ведомстве советуют пить больше воды, проветривать помещение и изменять температуру не реже трех раз в сутки. При ухудшении состояния пациент должен обратиться за консультацией к врачу. Скорую советуют вызывать при появлении одышки, боли в области груди и низком уровне сатурации.

Ранее в России сократили карантин по коронавирусу с 14 до 7 дней. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Карантин по коронавирусу обязаны соблюдать прибывающие в Россию из других стран, а также те, кто контактировал с больными COVID-19, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эта мера не является окончательной. Власти будут корректировать сроки самоизоляции в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

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