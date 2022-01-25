В Перми территорию в микрорайоне Разгуляй, где краевые власти планировали возвести новую сцену театра оперы и балета, будут комплексно развивать. Для этого необходимо снести несколько объектов капитального строительства. Соответствующее распоряжение правительства Пермского края опубликовано на их сайте.
«Осуществить комплексное развитие территории нежилой застройки в микрорайоне „Разгуляй“ Ленинского района города Перми общей площадью 2,4046 га», — указано в первом пункте распоряжения.
Реализовать проект необходимо до 31 декабря 2028 года. На территории за сквером им. Василия Татищева, ограниченного улицами Ленина, Петропавловской, Клименко и Суксунской, будет снесено 35 гаражей. Еще несколько объектов будет реконструировано.
Основные виды разрешенное использования данной территории — объекты культурно-досуговой деятельности. Но появится ли здесь новая сцена оперного театра, как планировали — неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не знает, где взять денег на строительство новой сцены театра оперы и балета. На встрече с главными редакторами пермских СМИ в конце декабря он сообщил, что пока власти намерены сосредоточиться на Дворце спорта в районе ДКЖ.
А в 2020 году пермяки обратились к губернатору Махонину из-за таких же, но уже снесенных гаражей недалеко от того участка. Часть из них спустя год так и не получила от властей обещанную за утрату имущества компенсацию.
Эту территорию должны реконструировать до конца 2018 года
В Перми территорию в микрорайоне Разгуляй, где краевые власти планировали возвести новую сцену театра оперы и балета, будут комплексно развивать. Для этого необходимо снести несколько объектов капитального строительства. Соответствующее распоряжение правительства Пермского края опубликовано на их сайте. «Осуществить комплексное развитие территории нежилой застройки в микрорайоне „Разгуляй“ Ленинского района города Перми общей площадью 2,4046 га», — указано в первом пункте распоряжения. Реализовать проект необходимо до 31 декабря 2028 года. На территории за сквером им. Василия Татищева, ограниченного улицами Ленина, Петропавловской, Клименко и Суксунской, будет снесено 35 гаражей. Еще несколько объектов будет реконструировано. Основные виды разрешенное использования данной территории — объекты культурно-досуговой деятельности. Но появится ли здесь новая сцена оперного театра, как планировали — неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не знает, где взять денег на строительство новой сцены театра оперы и балета. На встрече с главными редакторами пермских СМИ в конце декабря он сообщил, что пока власти намерены сосредоточиться на Дворце спорта в районе ДКЖ. А в 2020 году пермяки обратились к губернатору Махонину из-за таких же, но уже снесенных гаражей недалеко от того участка. Часть из них спустя год так и не получила от властей обещанную за утрату имущества компенсацию.