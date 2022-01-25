Гаражи находятся на территории, которую будут развивать (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми территорию в микрорайоне Разгуляй, где краевые власти планировали возвести новую сцену театра оперы и балета, будут комплексно развивать. Для этого необходимо снести несколько объектов капитального строительства. Соответствующее распоряжение правительства Пермского края опубликовано на их сайте.

«Осуществить комплексное развитие территории нежилой застройки в микрорайоне „Разгуляй“ Ленинского района города Перми общей площадью 2,4046 га», — указано в первом пункте распоряжения.

Реализовать проект необходимо до 31 декабря 2028 года. На территории за сквером им. Василия Татищева, ограниченного улицами Ленина, Петропавловской, Клименко и Суксунской, будет снесено 35 гаражей. Еще несколько объектов будет реконструировано.

Основные виды разрешенное использования данной территории — объекты культурно-досуговой деятельности. Но появится ли здесь новая сцена оперного театра, как планировали — неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не знает, где взять денег на строительство новой сцены театра оперы и балета. На встрече с главными редакторами пермских СМИ в конце декабря он сообщил, что пока власти намерены сосредоточиться на Дворце спорта в районе ДКЖ.

А в 2020 году пермяки обратились к губернатору Махонину из-за таких же, но уже снесенных гаражей недалеко от того участка. Часть из них спустя год так и не получила от властей обещанную за утрату имущества компенсацию.

Эту территорию должны реконструировать до конца 2018 года Сайт губернатора и правительства Пермского края

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