В Минпросвещения РФ назвали условия введения удаленки в школах

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, ученики, школа, занятия, старшеклассники
В школах планируют переходить на дистант только в случае необходимости Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Дистанционный формат учебы планируют вводить в школах только при всплесках заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

«Нельзя вводить дистанционный формат и заменять традиционное обучение дистанционным. Только если это необходимо. Вот идет где-то всплеск заболевания „Омикроном“, чтобы сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры принимаем. А потом, когда заболевание отходит, мы видим, что здоровью ничего не угрожает, вводим традиционный режим», — сообщил Сергей Кравцов, заседание транслируется на youtube-канале Общественной палаты РФ.

Ранее экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева допустила, что возможен возврат к удаленке в школах. По ее словам, такие меры могут вводить «точечно». Правительство РФ не собирается переводить всех учащихся школ и вузов на дистант, цитирует Nation News пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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Дистанционный формат учебы планируют вводить в школах только при всплесках заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. «Нельзя вводить дистанционный формат и заменять традиционное обучение дистанционным. Только если это необходимо. Вот идет где-то всплеск заболевания „Омикроном“, чтобы сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры принимаем. А потом, когда заболевание отходит, мы видим, что здоровью ничего не угрожает, вводим традиционный режим», — сообщил Сергей Кравцов, заседание транслируется на youtube-канале Общественной палаты РФ. Ранее экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева допустила, что возможен возврат к удаленке в школах. По ее словам, такие меры могут вводить «точечно». Правительство РФ не собирается переводить всех учащихся школ и вузов на дистант, цитирует Nation News пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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