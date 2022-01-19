Экс-министр просвещения РФ предрекла переход школ на удаленку

В России возможен возврат к дистанционному формату учебы в школах. Об этом заявила бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева.
«Нужно понимать, что системе образования в будущем, пусть точечно, но вновь придется обращаться к такому формату работы. Поэтому нам нужно провести масштабную работу по оценке итогов этого непростого времени», — сказала Ольга Васильева «Газете.ru».
Она сообщила, что у более 90% школьников были трудности из-за вынужденного перехода на удаленную учебу в начале пандемии. Среди родителей 68% заявили, что в таком формате больше минусов, чем плюсов. 70% учителей сообщали о дисбалансе необходимых условий для реализации дистанта и реальных возможностей.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что пока нет планов перевода на онлайн-обучение. Дистанционное образование не может заменить личный контакт педагога с учениками. В Роспотребнадзоре Челябинской области отметили, что могут перевести детей на дистанционное обучение в случае роста заболеваемости штаммом «Омикрон».
В России возможен возврат к дистанционному формату учебы в школах. Об этом заявила бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева. «Нужно понимать, что системе образования в будущем, пусть точечно, но вновь придется обращаться к такому формату работы. Поэтому нам нужно провести масштабную работу по оценке итогов этого непростого времени», — сказала Ольга Васильева «Газете.ru». Она сообщила, что у более 90% школьников были трудности из-за вынужденного перехода на удаленную учебу в начале пандемии. Среди родителей 68% заявили, что в таком формате больше минусов, чем плюсов. 70% учителей сообщали о дисбалансе необходимых условий для реализации дистанта и реальных возможностей. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что пока нет планов перевода на онлайн-обучение. Дистанционное образование не может заменить личный контакт педагога с учениками. В Роспотребнадзоре Челябинской области отметили, что могут перевести детей на дистанционное обучение в случае роста заболеваемости штаммом «Омикрон».