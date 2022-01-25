В суде уточнили, в чем обвиняют пермского вице-премьера

В результате сговора действия чиновницы привели к ущербу в 50 млн рублей, считает следствие Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-заместителя председателя правительства — руководителя аппарата Пермского края Елену Лопаеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает на своем сайте пресс-служба Нижегородского районного суда, где 26 января Лопаевой должны выбрать меру пресечения.

«В Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-заместителя председателя Правительства — руководителя Аппарата Правительства Пермского края, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств благотворительного фонда в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Елена Лопаева вступила «в преступный сговор с экс-директором благотворительного фонда «Содействие XXI век» Еленой Найдановой» (в пресс-релизе они фигурируют как «гражданка Л.» и гражданка Н.»). И «путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору» они причинили ущерб в 50 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник, 24 января, Елену Лопаеву задержали за неявку в центральный аппарат СКР в рамках проводимых в отношении нее следственных мероприятий. Следствие ходатайствует об аресте экс-чиновницы. Уголовное дело находится в производстве Третьего следственного управления СК РФ (Нижний Новгород).

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