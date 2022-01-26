Онищенко предупредил о риске заражения COVID через посылки

Геннадий Онищенко сообщил, что способ заражения COVID через посылки не доминирующий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Возможно заразиться коронавирусом через посылки. Об этом предупредил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Конечно, теоретически эта возможность есть. Но она не доминирующая», — цитирует РИА «Новости» Онищенко.

По его словам, пандемия коронавируса может закончиться в мае. Это будет возможно, если люди будут прививаться, заявил Онищенко.

За прошедшие сутки с коронавирусом в России госпитализировали 12 226 человек. За сутки выявлено 74 692 заболевших. Вылечились 28 197 пациентов, от последствий болезни умерли 657 зараженных, передают «Дни.ру».