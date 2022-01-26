Онищенко предупредил о риске заражения COVID через посылки

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий
Геннадий Онищенко сообщил, что способ заражения COVID через посылки не доминирующий Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Возможно заразиться коронавирусом через посылки. Об этом предупредил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Конечно, теоретически эта возможность есть. Но она не доминирующая», — цитирует РИА «Новости» Онищенко.

По его словам, пандемия коронавируса может закончиться в мае. Это будет возможно, если люди будут прививаться, заявил Онищенко.

За прошедшие сутки с коронавирусом в России госпитализировали 12 226 человек. За сутки выявлено 74 692 заболевших. Вылечились 28 197 пациентов, от последствий болезни умерли 657 зараженных, передают «Дни.ру».

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Возможно заразиться коронавирусом через посылки. Об этом предупредил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «Конечно, теоретически эта возможность есть. Но она не доминирующая», — цитирует РИА «Новости» Онищенко. По его словам, пандемия коронавируса может закончиться в мае. Это будет возможно, если люди будут прививаться, заявил Онищенко. За прошедшие сутки с коронавирусом в России госпитализировали 12 226 человек. За сутки выявлено 74 692 заболевших. Вылечились 28 197 пациентов, от последствий болезни умерли 657 зараженных, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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