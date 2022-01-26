Онищенко предупредил о риске заражения COVID через посылки

Возможно заразиться коронавирусом через посылки. Об этом предупредил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
«Конечно, теоретически эта возможность есть. Но она не доминирующая», — цитирует РИА «Новости» Онищенко.
По его словам, пандемия коронавируса может закончиться в мае. Это будет возможно, если люди будут прививаться, заявил Онищенко.
За прошедшие сутки с коронавирусом в России госпитализировали 12 226 человек. За сутки выявлено 74 692 заболевших. Вылечились 28 197 пациентов, от последствий болезни умерли 657 зараженных, передают «Дни.ру».
Возможно заразиться коронавирусом через посылки. Об этом предупредил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «Конечно, теоретически эта возможность есть. Но она не доминирующая», — цитирует РИА «Новости» Онищенко. По его словам, пандемия коронавируса может закончиться в мае. Это будет возможно, если люди будут прививаться, заявил Онищенко. За прошедшие сутки с коронавирусом в России госпитализировали 12 226 человек. За сутки выявлено 74 692 заболевших. Вылечились 28 197 пациентов, от последствий болезни умерли 657 зараженных, передают «Дни.ру».