Более 12 тысяч россиян с COVID попали в больницы за сутки

26 января 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

За сутки в России госпитализировали с коронавирусом 12 226 пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За прошедшие сутки в Росси выявили 74 692 новых случаях коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. От последствий болезни скончались 657 пациентов. 12 226 человек были госпитализированы. «За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 226 человек. Зафиксирован 657 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 197 человек», — передает федеральный оперштаб. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 19 856 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 10 581 пациент с COVID-19. В Московской области коронавирусом заразились 6 709 человек. Среди регионов УрФО по количеству зараженных лидирует Свердловская область — 1 364 новых случая за сутки. В ХМАО заболели 1 113 человек, Челябинской области — 797, в Тюменской — 570. В ЯНАО и Курганской области выявлено 616 и 154 зараженных соответственно. В Пермском крае коронавирус подтвердился у 1 356 пациентов. Ранее департамент здравоохранения Москвы приостановил плановую госпитализацию детей на три недели. Это связано с быстрым распространением COVID-19 И высокой нагрузкой на столичные больницы. В департаменте здравоохранения сообщили, что за последние две недели чисто детей с коронавирусом выросло в 14 раз. За сутки в Москве могут госпитализировать до 120 маленьких пациентов, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За прошедшие сутки в Росси выявили 74 692 новых случаях коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. От последствий болезни скончались 657 пациентов. 12 226 человек были госпитализированы. «За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 226 человек. Зафиксирован 657 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 197 человек», — передает федеральный оперштаб. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 19 856 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 10 581 пациент с COVID-19. В Московской области коронавирусом заразились 6 709 человек. Среди регионов УрФО по количеству зараженных лидирует Свердловская область — 1 364 новых случая за сутки. В ХМАО заболели 1 113 человек, Челябинской области — 797, в Тюменской — 570. В ЯНАО и Курганской области выявлено 616 и 154 зараженных соответственно. В Пермском крае коронавирус подтвердился у 1 356 пациентов. Ранее департамент здравоохранения Москвы приостановил плановую госпитализацию детей на три недели. Это связано с быстрым распространением COVID-19 И высокой нагрузкой на столичные больницы. В департаменте здравоохранения сообщили, что за последние две недели чисто детей с коронавирусом выросло в 14 раз. За сутки в Москве могут госпитализировать до 120 маленьких пациентов, передает телеканал 360.